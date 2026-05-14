За Андрія Єрмака почали вносити заставу

За колишнього голову Офісу Президента Андрія Єрмака, якого підозрюють у легалізації 460 млн грн, почали вносити заставу. Про це у четвер, 14 травня, повідомила «Українська правда».

На спеціальний депозитний рахунок ВАКС, який обрав Андрію Єрмаку запобіжний захід, почали надходити гроші для внесення застави. За даними журналістів, через п’ять годин після арешту екскерівника ОП внесли 14 500 666 грн.

Зокрема, Сергій Степанович Свириба вніс 6,5 млн грн, Роза Асхатівна Тапанова перерахувала 8 млн грн, а Григорій Олександрович Гришкан сплатив на спецрахунок 666 грн.

Для того, щоб Андрій Єрмак вийшов з-під арешту під заставу, необхідно внести ще 125 млн грн.

Як повідомляв ZAXID.NET, вранці 14 травня ВАКС обрав для Андрія Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 140 млн грн.

Колишнього керівника Офісу Президента підозрюють у легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом. 11 травня НАБУ та САП повідомили про викриття організованої злочинної групи, яка під час будівництва маєтків у котеджному містечку «Династія» в Козині Київської області «відмивала» гроші, зокрема отримані через корупційну схему в «Енергоатомі».

За даними правоохоронців, учасники угруповання планували звести будинки вартістю близько 2 млн доларів кожен, площею приблизно 1000 м². Гроші відмивались за двома схемами: так звані «Форма 1» та «Форма 2».

Слідчі вважають, що Андрія Єрмака залучили до схеми легалізації грошей ще у 2020 році. За версією слідства, відмивання грошей тривало з 2021 до 2025 року. Того ж дня Андрію Єрмаку оголосили підозру. Водночас екскерівник ОП заявив, що не визнає провини та має у власності лише одну квартиру й один автомобіль.

Наступного дня, 12 травня, НАБУ та САП повідомили про підозру ще шістьом учасникам схеми з відмивання грошей. Серед підозрюваних – колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов, чотири підконтрольні йому особи, а також «впливовий бізнесмен», ім’я якого правоохоронці не розголошують.