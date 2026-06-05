Росія атакувала завод ударними дронами

Уранці 5 червня російські війська атакували цивільне підприємство харчової промисловості у Броварському районі. Його адміністративна будівля зазнала руйнувань, також загинули працівники. Про це повідомили керівник Київської ОВА Микола Калашник та ДСНС.

Відомо, що на момент атаки працівники заводу були на робочих місцях. За попередніми даними, внаслідок атаки загинули четверо людей, ще семеро – зазнали поранень.

«Рятувальники продовжують розбирати завали. За наявною інформацією, під ними можуть перебувати ще двоє людей», – написав Калашник.

Рятувальники на місці удару по заводу в Броварському районі 5 червня (Фото ДСНС)

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Раніше повідомлялося, що під час обстрілу Києва в ніч на 2 червня росіяни зруйнували автосалон офіційного дистриб’ютора китайських електромобілів Zeekr на Подолі.