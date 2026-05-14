Андрій Єрмак у залі суду

У четвер, 14 травня, Вищий антикорупційний суд оголосив рішення щодо запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, якого підозрюють в легалізації 460 млн грн на будівництві комплексу «Династія». 54-річного експосадовця відправили під варту з можливістю внесення застави.

Засідання щодо обрання запобіжного заходу для Єрмака тривали два дні – з 12 по 13 травня. У перший день засідань суд відклав розгляд, підтримавши клопотання сторони захисту. Тоді адвокат Єрмака заявив, що за кілька годин до засідання отримав 16 томів матеріалів у справі та не встиг їх опрацювати.

У другий день суддя заслухав прокурорку та захист Андрія Єрмака. Сторона обвинувачення просила для ексочільника ОП тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 180 млн грн. За словами прокурорки, таку суму застави визначили, щоб мінімізувати ризики втечі Андрія Єрмака.

Сторона захисту просила зменшити експосадовцю заставу та дозволити йому пересуватися Україною. Арешт Єрмака, за словами його адвоката, «погано вплине на його роботу».

Адвокат Андрія Єрмака Ігор Фомін заявив, що сума альтернативної застави, яку для його підзахисного просить прокурор, не відповідає його фінансовим можливостям. Він заявив, що, згідно з декларацією, Єрмак має дохід у розмірі «десь 10 мільйонів гривень», автомобіль Mercedes 2019 року і трикімнатну квартиру в центрі міста.

«Не думаю, що вони дуже дорогі. 2019 року Mercedes – це якісь там гроші, може 50 тисяч доларів. Але 180 мільйонів – це мільйони. Це, мабуть, джип з грошима», – сказав Фомін.

Після виступів сторін слідчий суддя Віктор Ногачевський пішов до нарадчої кімнати.

Уранці 14 травня суд частково задовольнив клопотання прокурора САП і обрав для Андрія Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі 140 млн грн.

Суд також поклав процесуальні обов’язки на Єрмака у разі внесення застави. Так, екскерівник ОП не зможе без дозволу суду відлучитися за межі Києва, а також повинен здати закордонні паспорти. Йому заборонили спілкуватись з Чернишовим, Міндічем та низкою інших фігурантів справи, а також з Веронікою «Феншуй» Анікієвич, яку прокурори вважають особистою ворожкою підозрюваного.

Після завершення засідання Андрій Єрмак заявив, що заперечує будь-які звинувачення щодо себе. Він наголосив, що залишається в Україні та невдовзі поспілкується з журналістами.

«Вважаю, що все що відбувалось навколо процесу було під тиском, який здійснювався кілька місяців… Справа абсолютно пуста», – повідомив Єрмак.

За його словами, він немає грошей для внесення застави у справі, тож звертатиметься за допомогою до друзів та знайомих.

Також його захисник та група адвокатів подаватимуть апеляційну скаргу на рішення суду.

Керівник команди розслідувань «Української правди» Михайло Ткач з посиланням на джерела в політичних колах повідомив, що серед тих хто вноситиме основну частину застави за Андрія Єрмака може бути юридична фірма Asters або її юристи. Також для цією справи розглядалися друзі Єрмака, серед яких його колишня бізнес-партнерка Роза Тапанова. З 2021 року вона обіймає посаду гендиректорки Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр». Вона також входить до складу наглядових рад «Ощадбанку» та «Укрнафти».

Справа «Мідас.Династія» – що відомо

11 травня НАБУ та САП повідомили, що «викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн під час елітного будівництва під Києвом». За даними слідчих, учасники схеми планували звести для себе маєтки у котеджному містечку «Династія» – вартість кожного будинку сягала 2 млн доларів, а їхня площа становила близько 1000 м². Правоохоронці встановили, що угруповання ще у 2020 році залучило колишнього голову ОП Андрія Єрмака для легалізації грошей через будівництво. Відмивання коштів, за даними слідства, відбувалося в період з 2021 по 2025 роки. Підозру Андрію Єрмаку оголосили 11 травня.

Уже 12 травня НАБУ та САП повідомили про підозру ще шістьом учасникам «організованої групи». Окрім Єрмака, обвинуваченими у справі стали колишній віцепрем’єр-міністр України Олексій Чернишов, чотири підконтрольні йому особи, а також «впливовий бізнесмен», ім’я якого не називається. При цьому в НАБУ зазначили, що цей бізнесмен – один із керівників злочинної організації, викритої в листопаді 2025 року в рамках спецоперації «Мідас». Обставини справи вказують на колишнього бізнес-партнера президента Тимура Міндіча.