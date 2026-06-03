Григорій Кедрук залишається під вартою без права внесення застави

У середу, 3 червня, у Львові відбулося чергове засідання у справі про вбивство військовослужбовця ТЦК, ветерана Юрія Бондаренка. Засідання у Франківському районному суді Львова розпочалося із розгляду клопотань щодо відсутності потерпілих, а саме Юлії Бондаренко та військовослужбовців ТЦК Олега Сьомана та Василя Малюка. Останніх мали допитати на попередньому судовому засіданні 12 травня.

Після розгляду клопотань суд перейшов до наступного етапу слухання – оголошення обвинувального акта. Відтак прокурор розпочав його зачитування в залі суду. Згідно з обвинувальним актом, 3 грудня 2025 року на вулиці Єфремова у Львові працівники поліції та представники РТЦК та СП зупинили Григорія Кедрука для перевірки документів військового обліку. Надалі, за даними обвинувачення, під час перебування у службовому автомобілі ТЦК Hyundai він напав на військовослужбовця Юрія Бондаренка.

«Завдав один удар ножем, який мав при собі, по тілу Юрія Бондаренка, а саме в ділянку правого стегна, спричинивши йому колото-ріжучу рану передньої поверхні правої пахової ділянки з поширенням на верхню третину правого стегна з ушкодженням поверхневої та глибокої стегнової артерії і вени, що було небезпечним для життя та відноситься до тяжких тілесних ушкоджень. Григорій Кедрук обвинувачується в умисному заподіянні тілесного ушкодження службовій особі у зв’язку із її діяльністю», – зазначив прокурор.

Того ж дня, близько 20:00, під час затримання Григорій Кедрук чинив опір, що стало підставою для додаткових звинувачень. За версією прокуратури, у момент затримання співробітниками поліції та групою оповіщення Галицько-Франківського РТЦК і СП Кедрук вдарив кулаком в обличчя військового ТЦК Василя Малюка. Після цього він розпилив газовий балончик у бік Малюка та іншого військового – Олега Сьомана, які стояли біля службового автомобіля. Обидва отримали легкі тілесні ушкодження. З урахуванням цих фактів прокурор висунув Кедруку додаткове обвинувачення – умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень двом службовим особам під час виконання ними обов'язків.

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Загалом дії обвинуваченого кваліфікували за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 121 та ч. 3 ст. 350 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження), ч. 2 ст. 350 ККУ (погроза або насильство щодо службової особи, яка виконує громадський обов'язок) та ч. 2 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю).

Натомість на запитання судді, чи вважає обвинувачений себе винним, він відповів запереченням та наголосив на тому, що готовий свідчити впродовж наступних судових засідань. Після цього адвокат потерпілих клопотав про задоволення цивільного позову – моральну компенсацію у розмірі 1,5 млн грн, а саме: 1 мільйон грн для матері та 500 тис. грн для вдови вбитого Юрія Бондаренка. Кедрук цивільний позов заперечив.

«Цивільний позов має бути повернутий без розгляду – він не відповідає вимогам закону. До нього долучено лише текст, жодних доказів немає. Натомість КПК чітко вимагає, щоб цивільний позов у кримінальній справі відповідав нормам цивільного процесуального кодексу. Цей позов цим вимогам не відповідає. Ось така моя позиція», – заявив адвокат обвинуваченого Анатолій Шмайхель.

На наступних судових засіданнях будуть допитувати потерпілих і свідків, а також досліджувати письмові, речові та електронні докази у справі.

Нагадаємо, 3 грудня увечері на перехресті вулиць Єфремова та Японської у Львові під час перевірки документів 30-річний мешканець Львова вдарив ножем військового Галицько-Франківського РТЦК Юрія Бондаренка, пошкодивши стегнову артерію. Незважаючи на зусилля медиків, поранений помер наступного дня в лікарні.