Підозрюваний у вбивстві військовослужбовця залишатиметься під вартою протягом 60 днів без права внесення застави

У вівторок, 12 травня, у Львові відбулося чергове засідання у справі про вбивство військовослужбовця ТЦК, ветерана Юрія Бондаренка. Франківський районний суд Львова продовжив підозрюваному у вбивстві 30-річному Григорію Кедруку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

На судовому засіданні мали допитати потерпілих у справі Олега Сьомана та Василя Малюка, однак на засідання вони не з’явилися та не надали суду заяв щодо відсутності. Натомість прокурор зауважив, що без присутності потерпілих суд не може продовжувати розгляд справи.

«Враховуючи те, що потерпілі не надали заяву з повідомленням про те, що вони не заперечують розгляд даного кримінального провадження за їхньої відсутності, не можемо продовжити слухання», – зазначив прокурор.

Після цього адвокат підозрюваного Анатолій Шмайхель подав клопотання про зміну запобіжного заходу на домашній арешт.

«Прокурор каже: “Існують ризики переховування”. А я кажу: “Не існує таких ризиків”. Їх просто не існує, вони видумані прокурором, тому що на підтвердження існування ризиків завжди має бути доказ. Наприклад, це спроба втечі з-під варти, дзвінки родичів, знайомих чи недобросовісних адвокатів до свідків потерпілих з будь-яких причин і так далі. Я вважаю, що на даному етапі цілком достатньою мірою запобіжного заходу для Кедурка буде домашній арешт», – заявив Анатолій Шмайхель.

Водночас прокурор та захист потерпілих клопотали про продовження запобіжного заходу без права внесення застави, зазначаючи, що це необхідно для запобігання можливій втечі підозрюваного та ризику переховування обвинуваченого.

«Цього не сталося б, якби Малюк мене не “виключив” першим же ударом і якби поліцейські були на місці та зробили б щось, втрутились би, а не стояли просто поруч. Якби вони зробили свою роботу, то, забігаючи наперед, мені б не довелося втікати з місця події. А так вони просто стояли, нічого не робили і дивились», – заявив Григорій Кедрук під час судового слухання.

Григорій Кедрук також зазначив, що переїхав до Львова, оскільки в Харкові стало надто небезпечно. Надалі, за його словами, планував пройти медичне обстеження та підписати контракт зі ЗСУ.

На судовому засіданні підозрюваному у вбивстві військовослужбовця ТЦК продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави на 60 діб.

Нагадаємо, 3 грудня увечері на перехресті вулиць Єфремова та Японської у Львові під час перевірки документів 30-річний мешканець Львова вдарив ножем військового Галицько-Франківського РТЦК Юрія Бондаренка, пошкодивши стегнову артерію. Незважаючи на зусилля медиків, поранений помер наступного дня в лікарні.