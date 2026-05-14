Учасниками корупційної схеми виявилися ще троє членів ВЛК в Пустомитах

СБУ спільно з поліцейськими викрили ще трьох посадовців ВЛК при районному ТЦК у Пустомитах на Львівщині, які за хабарі сприяли військовозобов’язаним в ухиленні від служби. У лютому цього року правоохоронці викрили на ухилянтській схемі голову та членкиню цієї ВЛК, а зараз трьох лікарів – психіатра, неропатолога та хірурга.

Як повідомили у четвер, 14 травня спецпрокуратурі у сфері оборони та СБУ Львівщини, психіатр, невропатолог і хірург підробляли медичні документи, на підставі чого здорові чоловіки призовного віку отримували можливість для виключення з військового обліку.

«А саме, посадовці військово-лікарської комісії фальсифікували діагнози клієнтів, після чого комісія приймала рішення про визнання військовозобов’язаного непридатним до служби. На основі таких документів шестеро призовників безперешкодно втекли з України в час війни», – розповіли в СБУ.

За підробку документів затримали ще трьох лікарів у Пустомитах

За матеріалами справи, за час функціонування злочинної схеми посадовці ВЛК згадного РТЦК та СП Львівщини списали з військового обліку не менше ніж 20 військовозобов’язаних.

Трьом затриманим лікарям повідомили про підозри в службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 ККУ). Слідство встановлює інших причетних до схеми.

Правоохоронці не розголошують більше подробиць. За даними ZAXID.NET, затримали трьох лікарів – членів ВЛК при 3 відділі Львівського РТЦК та СП, розташованому в Пустомитах.