ТЦК мобілізував волинянина попри відстрочку через догляд за дідусем з інвалідністю
Суд зобов’язав військову частину виключити чоловіка зі списків особового складу
Волинський окружний адміністративний суд визнав незаконною мобілізацію чоловіка, який мав відстрочку через догляд за дідусем з інвалідністю. Суд скасував висновок ВЛК і наказ про призов, а також зобов’язав військову частину звільнити його зі служби.
Як йдеться в рішенні від 20 травня, позивач перебував на військовому обліку та мав чинну відстрочку від мобілізації. Підставою був постійний догляд за дідусем, який має інвалідність II групи та потребує сторонньої допомоги.
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Чоловік зазначив, що його бабуся померла, мати через стан здоров’я також потребує догляду, а двоюрідний брат проходить військову службу. Тому саме він єдиний допомогав родичу, що підтверджували відповідні документи.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Попри це, 26 березня 2026 року працівники ТЦК затримали волинянина, скасували надану раніше відстрочку, провели військово-лікарську комісію та мобілізували його. Позивач стверджував, що медичний огляд фактично не проводили, а рішення про скасування відстрочки ухвалили без належної перевірки документів.
Після мобілізації чоловіка зарахували до особового складу військової частини.
Дослідивши матеріали справи, Волинський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позов волинянина. Суддя Сергій Костюкевич визнав протиправним і скасував рішення комісії про анулювання відстрочки, постанову ВЛК про придатність до військової служби, наказ про мобілізацію та наказ про зарахування до особового складу військової частини.
Окрім того, суд зобов’язав військову частину виключити чоловіка зі списків особового складу та звільнити його зі служби. Також з ТЦК стягнули 1331 грн судового збору.