Волинський окружний адміністративний суд визнав незаконною мобілізацію чоловіка, який мав відстрочку через догляд за дідусем з інвалідністю. Суд скасував висновок ВЛК і наказ про призов, а також зобов’язав військову частину звільнити його зі служби.

Як йдеться в рішенні від 20 травня, позивач перебував на військовому обліку та мав чинну відстрочку від мобілізації. Підставою був постійний догляд за дідусем, який має інвалідність II групи та потребує сторонньої допомоги.

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Чоловік зазначив, що його бабуся померла, мати через стан здоров’я також потребує догляду, а двоюрідний брат проходить військову службу. Тому саме він єдиний допомогав родичу, що підтверджували відповідні документи.

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