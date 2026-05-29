Волинський окружний адміністративний суд визнав незаконною мобілізацію чоловіка, засудженого за злочин проти основ нацбезпеки України, та зобов’язав військову частину звільнити його зі служби.

Як йдеться у рішенні суду від 25 травня, у березні 2026 року працівники ТЦК затримали волинянина у Білій Церкві та доставили до центру комплектування. Там його поставили на військовий облік, повторно скерували на військово-лікарську комісію, а згодом мобілізували.

Чоловік звернувся до суду, вважаючи призов незаконним, адже на той момент уже мав чинний вирок за злочин проти основ національної безпеки України. 18 лютого 2026 року Старовижівський районний суд визнав його винним за ч. 1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ). Йому призначили п’ять років позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном.

Вирок набрав законної сили 23 березня 2026 року – за день до того, як чоловіка доставили до ТЦК. Представник позивача заявив у суді, що працівникам центру комплектування одразу повідомили про судимість і надали копію вироку. Крім того, захисник ще до видання наказу про мобілізацію надіслав до ТЦК адвокатський запит із копією судового рішення.

Водночас у ТЦК та військовій частині позов не визнали. Там стверджували, що на момент мобілізації не мали інформації про судимість чоловіка.

Суд дійшов висновку, що мобілізацію провели з порушенням закону, оскільки засуджених за злочини проти основ нацбезпеки України не можна мобілізувати навіть у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Суддя Олександр Лозовський скасував наказ ТЦК про мобілізацію чоловіка та наказ командира військової частини про зарахування його до особового складу. Військову частину також зобов’язали звільнити чоловіка зі служби та виключити його зі списків особового складу.