Рятувальники ліквідували розлив метанолу на критичному підприємстві

На Полтавщині внаслідок російської атаки на обʼєкт критичної інфраструктури стався витік небезпечних хімікатів. Про це у неділю, 2 серпня, повідомили у пресслужбі ДСНС.

За даними голови Полтавської ОВА Віталія Дяківнича, російські дрони зранку 2 серпня атакували два промислові підприємства та обʼєкти критичної інфраструктури у Полтавському районі. Тоді, за даними начальника ОВА, у районі відбулися тимчасові аварійні відключення електроенергії та газопостачання.

Згодом у пресслужбі ДСНС повідомили, що на одному з постраждалих обʼєктів критичної інфраструктури стався витік небезпечної хімічної речовини. Які саме хімікати розлилися внаслідок обстрілу, рятувальники не уточнили, проте на оприлюдненому ДСНС видно напис «Метанол». Ця речовина викликає отруєння та згубно впливає на нервову та судинну систему людини. Через отруєння метанолом людина може осліпнути, втратити свідомість чи загинути.

«Попри складні умови, фахівці хімічного захисту ДСНС герметизували пошкоджені ємності та місця витоку», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

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На відео видно рятувальників у хімічному захисті, які лагодять один з резервуарів з метанолом. На кадрах видно, що фахівці ДСНС стоять по щиколотку у розлитій речовині.

Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати витік, а роботи на обʼєкті відновилися.