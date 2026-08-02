Максимальна температура повітря вдень у Львові становила 33,5° тепла

У суботу, 1 серпня, у Львові другий день поспіль зафіксували температурний рекорд. Про це повідомили у Львівському гідрометценрі.

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Як йдеться у повідомленні синоптиків, 1 серпня максимальна температура повітря вдень у Львові становила 33,5° тепла. Попереднє максимальне значення для цього дня спостерігалось у 2017 році і становило 33,3° тепла.

У неділю, 2 серпня, за даними синоптиків, на Львівщині буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура повітря вдень становитиме 29 – 34°. У Львові прогнозують 30 – 32° тепла.

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