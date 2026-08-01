За словами Рубіо, Вашингтон має намір оцінити перспективи повернення сторін до переговорного процесу

Сполучені Штати найближчими тижнями планують активізувати дипломатичні зусилля, щоб з'ясувати, чи можливо відновити переговори між Україною та Росією. Про це в ефірі Fox News заявив державний секретар США Марко Рубіо.

За словами Рубіо, Вашингтон має намір оцінити перспективи повернення сторін до переговорного процесу та пошуку шляхів для завершення війни.

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«Протягом найближчих кількох тижнів ви станете свідками певних зусиль, спрямованих на те, щоб з'ясувати, чи вдасться нам відновити переговори між Росією та Україною й покласти край цій війні», – заявив держсекретар США.

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Водночас він наголосив, що головною перепоною для просування переговорів залишаються принципові розбіжності між Києвом і Москвою.

«Ми також розуміємо, що обидві сторони мають досить чіткі “червоні лінії”, і доки нам не вдасться трохи зблизити ці “червоні лінії”, ми ще не досягнемо бажаного результату», – зазначив Рубіо.