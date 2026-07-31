СБУ затримала кілера, який намагався вбити Ігоря Оболєнського

Служба безпеки України затримала 69-річного харківʼянина, який скоїв замах на командира 2-го корпусу НГУ «Хартія» Ігоря Оболєнського. Кілера завербували росіяни під виглядом співробітників СБУ. Про це у пʼятницю, 31 липня, повідомили на сайті української спецслужби.

За даними слідчих, росіяни завербували чоловіка, видаючи себе за співробітників СБУ, та запевнили його, що Оболєнський нібито працює на окупантів. Для підтвердження цієї версії російські спецслужбісти надіслали харківʼянину згенероване штучним інтелектом фото Ігоря Оболєнського, на якому він стоїть на Червоній площі в Москві, одягнений у футболку з літерою «Z».

Крім того, росіяни через курʼєра передали затриманому вогнепальну зброю для вбивства командира «Хартії». Особу курʼєра ще не встановили.

Затриманому планують оголосити підозру в замаху на умисне вбивство та незаконному поводженні зі зброєю (ст. 15, ст. 115 та ст. 263 Кримінального кодексу України).

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СБУ зауважила, що росіяни не вперше вербують українців під виглядом представників української спецслужби, тому закликала громадян бути уважними. Також СБУ наголосила, що діє виключно у межах закону.

«Звертаємо увагу, що СБУ діє винятково у межах чинного українського законодавства, не ставить будь-яких сумнівних "завдань" та не розсилає офіційні документи через месенджери. Якщо до вас звертаються із такими "пропозиціями", ви побачили підозрілі предмети чи осіб або ж отримали інформацію про діяльність російських спецслужб, сторінки в інтернеті та соцмережах, які вони використовують для вербування, повідомляйте про це СБУ», – наголосили в українській спецслужбі.

Нагадаємо, вдень пʼятниці, 31 липня, Володимир Зеленський повідомив, що на командира 2-го корпусу Національної гвардії «Хартія», 39-річного полковника Ігоря Оболєнського, скоїли замах.