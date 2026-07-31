Забудову затвердила Івано-Франківська міська рада у 2024 році

У четвер, 30 липня, компанія «Спілка забудівників» оголосила про старт будівництва житлового комплексу «Надрічний» у с. Вовчинці, яке входить до Івано-Франківської громади. ЖК матиме майже 60 багатоповерхівок, ТРЦ, дитсадок і паркінг на 2 тис. автомобілів.

Йдеться про територію площею 8,3 га в межах вул. Надрічна і Чумака біля річки Бистриця-Солотвинська. Детальний план забудови затвердила Івано-Франківська міська рада 14 листопада 2024 року.

Згідно з містобудівною документацією, тут передбачене зведення 58 багатоквартирних будинків на 10, 12 і 14 поверхів, в яких зможуть жити 7,6 тис. мешканців. Підземний паркінг розрахований на 1,6 тис. автомобілів, ще для 293 автівок облаштують майданчик для тимчасового паркування.

«Власна набережна, центральний бульвар, понад 4 тис. квартир, рекреаційні зони, захисні укриття та продумана інфраструктура – саме таким ми бачимо майбутнє нового житлового проєкту в Івано-Франківську», – зазначили у «Спілці забудівників».

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Житловий комплекс включатиме 58 багатоповерхівок (натисніть для збільшення)

На території ЖК збудують дитсадок, а також облаштують відпочинкові, спортивні та дитячі майданчики. Коли його планують здати в експлуатацію – наразі невідомо.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, замовник будівництва – ТОВ «Спілка забудівників-ІВ» – зареєстроване у 2017 році в Івано-Франківську та належить Івану Стиранці з села Високого Тернопільської області. Серед реалізованих проєктів компанії в місті – житлові комплекси «Княгинин» та «Містечко Центральне».

Кому належить земля

ЖК «Надрічний» будуватимуть на трьох приватних ділянках мешканців Ганни Мацюк (1,3 га), Романа Колюшка (1,3 га) і ТОВ «Холенд-Девелопмент» (5,6 га). Фірма зареєстрована у Вовчинці у березні 2023 року і входить до групи компаній Наталії Ігнатченко. Ексвласниці «Вернум Банку» також належать офіційний дилер Infiniti в Україні «Авто-Актив», центр «Сервіс Рапід» та інші компанії.

У січні 2018 року Наталію Ігнатченко затримали за причетність до так званої «справи вишок Бойка» і відправили під домашній арешт. Під час судового засідання вона заявила, що не визнає вини. Влітку 2025 року ДБР завершило розслідування щодо одного з учасників злочинної групи, причетної до заволодіння понад $400 млн під час закупівлі бурових установок для ДАТ «Чорноморнафтогаз».

За інформацією LIGA.net, йдеться про Антона Фролова – помічника Наталії Ігнатченко. З його комп’ютера правоохоронці отримали докази міжнародних транзакцій і номери рахунків, за якими переказували гроші та переводили у готівку. За даними слідства, через схему з відмиванням грошей через фіктивні латвійські компанії з «Чорноморнафтогазу» загалом вивели понад 3 млрд грн. Частину цих грошей отримали Віктор Янукович та Сергій Арбузов.