Дим від пожежі на складі WB у Волгограді, 31 липня 2026 рік

У ніч на 31 липня українські безпілотники атакували кілька регіонів Росії. Зокрема, про наслідки атаки повідомили у Волгограді та Татарстані, передають моніторингові телеграм-канали.

Мешканці Волгограда та області повідомляли про вибухи й пожежі в регіоні. Губернатор області Андрій Бочаров повідомив, що внаслідок дронових атак сталися пожежі на півдні Волгограда – на підприємстві паливно-енергетичного комплексу, а також на складах у Дзержинському районі. За його інформацією, через атаку постраждали п’ятеро людей.

Російська компанія Wildberries офіційно підтвердила атаку та пожежу на своєму складі у Волгограді. Роботу логістичного об’єкта площею 48 тис. м² зупинили.

Exilenova+ оприлюднила фото наслідків на склад Wildberries у Волгограді.

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Також, за попередніми даними, безпілотники знову атакували нафтопереробний завод «Лукойл-Волгограднефтепереробка», розташований на півдні Волгограда.

Під ударом опинився і логістичний центр Wildberries у Зеленодольську в російській республіці Татарстан. Вранці мешканці Казані та передмість повідомляли про вибухи.

Відео 18+, присутня нецензурна лексика!

З оприлюднених відео видно, що після атаки над будівлею комплексу з’явився густий дим. Склад WB у Зеленодольську вже атакували дрони 23 липня.



Також вибухи чули у Каспійську, що в Дагестані. Попередньо повідомляється про атаку на портову інфраструктуру.

Станом на момент публікації українське командування не коментувало наслідки атаки на РФ.