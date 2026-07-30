Новий дошкільний заклад працюватиме на вул. Тараса Шевченка, 324

У четвер, 30 липня, під час засідання сесії Львівської міськради депутати підтримали рішення створити комунальний дошкільний навчальний заклад «Простір дитинства».

У пояснювальній записці до проєкту ухвали вказано, що у районі вулиць Шевченка – Брюховицька – Порічкова функціонує два ліцеї – №38 та №94, при яких є дошкільні підрозділи. У ліцеї №38 є три дошкільні групи, а у ліцеї №94 – дев’ять груп.

Через впровадження реформи старшої школи із ліцею №94 поетапно виводитимуть учнів 1–9 класів. Ліцей №38 у рамках реформи трансформується у гімназію. Вихованці дошкільних підрозділів цих двох ліцеїв перейдуть у новостворений заклад «Простір дитинства».

У новому садку функціонуватиме 11 груп: дві для дітей віком від 2–3 роки, три групи для дітей 3–4 роки, три групи для дітей 4–5 років, три групи для дітей від 5 до 7 років. За потреби відкриватимуть інклюзивні групи, а також планують відкрити групу для дітей від 12 місяців. Новий дошкільний заклад працюватиме на вул. Тараса Шевченка, 324.

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Нагадаємо, що у Львові збільшили кількість садків із групами для дітей від 1 року.