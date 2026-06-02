Електронна реєстрація у групи раннього догляду стартує 1 липня

У Львові групи раннього догляду для дітей від 1 року працюватимуть у 22 дитсадках. Львівська міськрада затвердила перелік дошкільних закладів, електронна реєстрація стартує уже в липні.

Як повідомили на сторінці «Освіта Львова», уже з вересня 2026 року групи раннього догляду за дітьми від 1 року працюватимуть у 22 садках Львівської громади.

Групи раннього догляду за дітьми від одного року працюватимуть у садках:

№92;

№48;

№55;

№153;

№51;

№170;

№127;

№5;

№154;

№129;

№12;

№75;

№21;

№166;

№109;

№155;

№43;

№44;

«Дзвіночок»;

«Вільні»;

«Левомрій»;

«Веселка».

Електронна реєстрація у групи раннього догляду стартує 1 липня о 9:00 і триватиме до 16:00 31 липня. Залишити заявку можна буде на порталі за посиланням. Важливо, що дитині має виповнитись 1 рік станом на 1 вересня 2026 року. SMS-підтвердження про зарахування батьки отримають 3 серпня впродовж дня.

«Це рішення надзвичайно важливе не лише для батьків, яким потрібно поєднувати виховання з роботою, а й передусім для самих малюків. Адже перші роки життя – це ключовий період для формування пізнавальних здібностей, емоційного інтелекту та соціальних навичок», – повідомили у міськраді.

Нагадаємо, що 1 червня стартувала перша хвиля зарахування дошкільнят у дитсадки Львівської громади. Як повідомили у Львівській міськраді, інформацію про зарахування отримають 6500 батьків, але важливо вчасно подати усі документи.