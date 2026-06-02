У Львові збільшили кількість садків із групами для дітей від 1 року
У Львові групи раннього догляду для дітей від 1 року працюватимуть у 22 дитсадках. Львівська міськрада затвердила перелік дошкільних закладів, електронна реєстрація стартує уже в липні.
Як повідомили на сторінці «Освіта Львова», уже з вересня 2026 року групи раннього догляду за дітьми від 1 року працюватимуть у 22 садках Львівської громади.
Групи раннього догляду за дітьми від одного року працюватимуть у садках:
- №92;
- №48;
- №55;
- №153;
- №51;
- №170;
- №127;
- №5;
- №154;
- №129;
- №12;
- №75;
- №21;
- №166;
- №109;
- №155;
- №43;
- №44;
- «Дзвіночок»;
- «Вільні»;
- «Левомрій»;
- «Веселка».
Електронна реєстрація у групи раннього догляду стартує 1 липня о 9:00 і триватиме до 16:00 31 липня. Залишити заявку можна буде на порталі за посиланням. Важливо, що дитині має виповнитись 1 рік станом на 1 вересня 2026 року. SMS-підтвердження про зарахування батьки отримають 3 серпня впродовж дня.
«Це рішення надзвичайно важливе не лише для батьків, яким потрібно поєднувати виховання з роботою, а й передусім для самих малюків. Адже перші роки життя – це ключовий період для формування пізнавальних здібностей, емоційного інтелекту та соціальних навичок», – повідомили у міськраді.
Нагадаємо, що 1 червня стартувала перша хвиля зарахування дошкільнят у дитсадки Львівської громади. Як повідомили у Львівській міськраді, інформацію про зарахування отримають 6500 батьків, але важливо вчасно подати усі документи.