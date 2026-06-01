У Львові дітей почали зараховувати у садки: що робити, щоб не втратити шанс
У понеділок, 1 червня, стартувала перша хвиля зарахування дошкільнят у дитсадки Львівської громади. Як повідомили у Львівській міськраді, інформацію про зарахування отримають 6500 батьків, але важливо вчасно подати усі документи.
Що робити далі?
Упродовж 30 робочих днів (до 10 липня включно) цим батькам потрібно звернутися до керівника садка та подати документи: копію свідоцтва про народження, за наявності — документ про пільгу, а також написати заяву.
До 31 серпня необхідно принести оригінали документів та медичну довідку від сімейного лікаря.
Водночас можна подати заяву онлайн в особистому кабінеті (за умови, що батьки долучали документи при реєстрації), а до 31 серпня звернутись безпосередньо в садок, подати оригінали документів та медичну довідку від сімейного лікаря і написати заяву.
Що робити, якщо вас не зарахували у першій хвилі або ви вирішили змінити садок?
Друга хвиля зарахування стартує 20 серпня. Уже з 20 липня можна буде редагувати заявки, змінивши номер садка на той, у якому будуть вільні місця.