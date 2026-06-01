До 31 серпня необхідно принести оригінали документів та медичну довідку від сімейного лікаря

У понеділок, 1 червня, стартувала перша хвиля зарахування дошкільнят у дитсадки Львівської громади. Як повідомили у Львівській міськраді, інформацію про зарахування отримають 6500 батьків, але важливо вчасно подати усі документи.

В управління розвитку освіти Львівської міськради повідомили, що 6500 батьків протягом понеділка, 1 червня, батьків отримають SMS-повідомлення про зарахування їхніх дітей у заклади дошкільної освіти.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Що робити далі?

Упродовж 30 робочих днів (до 10 липня включно) цим батькам потрібно звернутися до керівника садка та подати документи: копію свідоцтва про народження, за наявності — документ про пільгу, а також написати заяву.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

До 31 серпня необхідно принести оригінали документів та медичну довідку від сімейного лікаря.

Водночас можна подати заяву онлайн в особистому кабінеті (за умови, що батьки долучали документи при реєстрації), а до 31 серпня звернутись безпосередньо в садок, подати оригінали документів та медичну довідку від сімейного лікаря і написати заяву.

Що робити, якщо вас не зарахували у першій хвилі або ви вирішили змінити садок?

Друга хвиля зарахування стартує 20 серпня. Уже з 20 липня можна буде редагувати заявки, змінивши номер садка на той, у якому будуть вільні місця.