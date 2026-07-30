Зараз Львівська міська територіальна громада фінансує 17 закладів професійної освіти

У четвер, 30 липня, Львівська міська рада звернулася до прем’єр-міністра Сергія Корецького із закликом якнайшвидше підготувати та подати до Верховної Ради зміни до Бюджетного кодексу, які врегулюють питання фінансування закладів професійної освіти. Зараз місто змушене фінансувати заклади, якими вже не управляє.

Як інформує ЛМР, під час засідання сесії міської ради депутат та директор департаменту освіти та культури ЛМР Андрій Закалюк наголосив, що у 2025 році набрав чинності новий Закон України «Про професійну освіту», який визначив нові підходи до управління закладами професійної освіти та розмежування повноважень між їх засновниками. Водночас зміни до Бюджетного кодексу, які мали забезпечити реалізацію цієї реформи, досі не ухвалені.

Через це склалася ситуація, коли обласні центри змушені фінансувати заклади професійної освіти лише тому, що вони розташовані на їхній території, навіть якщо власником і засновником цих закладів вже є обласна рада.

«Сьогодні маємо очевидний дисбаланс: Львівська міська рада фінансує заклади, якими вже не управляє і щодо яких не має повноважень засновника. Це суперечить самій логіці реформи професійної освіти. Якщо заклад перебуває у власності області, то саме його засновник повинен відповідати і за його фінансове забезпечення. Саме тому ми звертаємося до Уряду з проханням якнайшвидше врегулювати це питання на законодавчому рівні», – зазначає депутат ЛМР Андрій Закалюк.

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Одним із прикладів такої ситуації є Львівське вище професійне училище комп’ютерних технологій та будівництва. Заклад уже перебуває у спільній власності територіальних громад Львівської області, а його засновником є Львівська обласна рада. Водночас усі видатки на його утримання й надалі здійснюються з бюджету Львівської міської територіальної громади лише через те, що заклад розташований у Львові.

У своєму зверненні депутати просять Кабінет міністрів якнайшвидше підготувати зміни до Бюджетного кодексу, закріпивши принцип, за яким фінансування закладів професійної освіти має здійснюватися їхнім засновником відповідно до форми власності, а також узгодити бюджетне законодавство з положеннями Закону України «Про професійну освіту».

У міськраді повідомляють, що зараз Львівська міська територіальна громада фінансує 17 закладів професійної освіти. З міського бюджету забезпечуються видатки на оплату комунальних послуг, зарплату працівників, виплату стипендій, харчування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, інші соціальні виплати, а також кошти на розвиток і модернізацію закладів.

У 2026 році на фінансування закладів професійної освіти з бюджету Львівської міської територіальної громади передбачено 588,9 млн грн. Крім того, місто отримує 50 млн грн державної субвенції, однак цих коштів недостатньо для покриття всіх видатків. Очікується також додаткове фінансування на виплату заробітної плати працівникам закладів.