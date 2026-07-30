У ліцеї №15 пошкоджено дах і вибито 140 вікон внаслідок атаки

Після російської ракетної атаки на Львів у ніч проти 30 липня пошкоджено два заклади освіти – ліцей №15 та дитячий садок №139. Найбільших руйнувань зазнав ліцей, де вибито 140 вікон, пошкоджено чотири дверей і покрівлю. Про це повідомили у Львівській міській раді.

За інформацією мерії, у ліцеї №15 вибуховою хвилею вибило 140 вікон, пошкоджено чотири дверей та дах будівлі.

Внаслідок атаки по Львову пошкоджено в ліцеї та садочку вибито вікна / Фото ЛМР

У дитячому садку №139 вибито 21 вікно та пошкоджено двоє дверей. Попри наслідки атаки, заклад продовжує приймати дітей – для вихованців працюватимуть чергові групи.

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На місцях пошкоджень працюють комунальні служби, які ліквідовують наслідки російського обстрілу.

Внаслідок атаки по Львову пошкоджено в ліцеї та садочку вибито вікна / Фото ЛМР

Нагадаємо, вночі 30 липня російські війська атакували Львів крилатими ракетами. Унаслідок влучань пошкоджено житлові будинки на вулицях Патона та Виговського, триває рятувальна операція. За останніми даними, постраждали 26 людей: 15 – госпіталізували. Серед потерпілих є діти. Одна дитина – в лікарні.

За даними ДСНС, у Львові зафіксовано кілька влучань: пошкоджено 2 багатоповерхові житлові будинки та нежитлові споруди. За інформацією рятувальників, станом на 07:28 врятовано сім людей.