Цвинтар у селі Гряда розширять на 1,4 га

Львівська міськрада на засіданні у четвер, 30 липня, затвердила Львівському комунальному підприємству «Муніципальна обрядова служба» проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею близько 1,4 га в селі Гряда для обслуговування кладовища.

Відповідно до ухвали, йдеться про розширення діючого кладовища в селі Гряда за рахунок земель житлової та громадської забудови, які не перебувають у власності або користуванні.

Нагадаємо, у червні цього року Львівська міськрада ухвалила рішення про викуп земельних ділянок, які перебувають у приватній власності, для облаштування кладовища за межами населеного пункту в селі Лисиничі.

Раніше повідомлялося, що Львівська міськрада шукає ділянки для облаштування нових місць для поховань, адже сьогодні в місті функціонує лише одне кладовище. Тоді йшлося про дві ділянки – у Лисиничах (неподалік діючого Винниківського кладовища) та на території Підбірців.

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