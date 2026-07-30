Кратер у Люблінському воєводстві після падіння невпізнаного об'єкта

У Люблінському воєводстві Польщі за 90 км від кордону з Україною поліцейські виявили кратер та розкидані вигорілі металеві уламки невідомого об’єкта. На місці інциденту тривають оперативні заходи. Про це вранці 30 липня повідомила поліція Любліна.

Там розповіли, що вранці отримали повідомлення про сильний вибух, який чули в Білгорайському повіті між населеними пунктами Тарнава-Колонія [Tarnawa-Kolonia] та Біскупіце [Biskupice].

«На місце події черговий диспетчер направив поліцейські патрулі. Після 5:00 поліцейські між селами Тарнава-Колонія та Токари на полі, на відстані близько 2 км від забудови, виявили кратер та розкидані уламки невідомого об’єкта», – йдеться в повідомленні.

За словами речника Люблінської воєводської пожежної служби Томаша Стахіри, діаметр кратера становить близько 10 м. Територію охороняє поліція, до розслідування залучили профільні служби та антитерористичний підрозділ.

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Кароліна Галецька, речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі у коментарі Wirtualna Polska заявила, що в населеному пункті Тарнава-Колонія, є «місце, яке має вигляд, ніби там стався удар».

«Це була ще одна напружена ніч для України. Україна була під сильним вогнем, і цей інцидент у Білгорайському повіті міг бути наслідком тієї напруженої ночі та дій Росії в Україні. Але, звісно, це розслідують служби», – сказала вона.

Речниця додала, що наразі перевіряється, чому мешканці не отримували сповіщень від Центру урядової безпеки. Хоча уночі у Любліні спрацювала сирена повітряної тривоги. Про це свідчать численні відео у соцмережах.

Зауважимо, уночі Оперативне командування ЗС Польщі повідомило про інтенсивну активність російської дальньої авіації. У зв’язку з цим у країні підвищили бойову готовність сил протиповітряної оборони, зокрема підняли у повітря винищувачі та літак дальнього радіолокаційного виявлення.

Близько 3:40 за місцевим часом (4:40 за Києвом) радари зафіксували невідомий об’єкт, який рухався у західному напрямку. Для його перехоплення підняли винищувач F-16, однак уже о 3:46 об’єкт зник з екранів радарів.

Згодом екіпаж вертольота Мі-24 визначив імовірне місце падіння об’єкта поблизу Тарнави-Колонії. На місце направили наземну пошуково-рятувальну групу та інші служби.

Реакція польської влади

Міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що триває розслідування типу об’єкта, який упав поблизу Тарнави-Колонії.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що під час масового ракетного удару Росії по заходу України було порушено повітряний простір Польщі.

«У зв’язку з цим я скликав координаційну групу за участю міністра оборони та відповідних служб, які вже багато годин працюють на місці події та систематично надають мені інформацію про всі обставини інциденту», – сказав Туск.

Що це міг бути за об’єкт

Польське мілітарне онлайн-видання Wolski o Wojnie припускає, що біля Тарнави-Колонії могли впасти російська крилата ракета Х-101 або російський безпілотник. Припускається, що ті могли влетіти на територію Польщі під час атаки РФ на захід України.

«Шанси на те, що це було щось інше, практично дорівнюють нулю через низький профіль польоту (виключається українська ракета ППО після аварії, як у Пшеводові); також відсутня інформація від мешканців про характерний гуркіт двигуна в небі (отже, виключаються “шахед” і “Гербера”). Отже, ми маємо справу, швидше за все, з російським Х-101 або “Герань-3” після аварії», – ідеться в повідомленні.

Доповнено. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що вночі російська крилата ракета Х-101 вторглася на територію Польщі в межах масштабного удару Росії по Україні, порушивши повітряний простір НАТО.

«Це ще одне наочне підтвердження того, що посилення протиповітряної оборони України на даний момент є нагальним завданням і слугує гарантією захисту всього євроатлантичного співтовариства», – ідеться в повідомленні.

Окремо Сибіга наголосив, що вторгнення російських ракет на територію Польщі також нагадує про те, що для України та Польщі «немає нічого важливішого, ніж протидія нашому спільному, віковому ворогу, який становить пряму загрозу для обох наших народів».

«Під час цієї жорстокої війни всі інші розбіжності слід відкласти вбік. Нашим головним пріоритетом має бути наша спільна безпека», – написав дипломат.

Нагадаємо, у ніч на вранці 30 липня російські війська атакували Україну ракетами різних типів та ударними дронами. Під ворожим ударом були Київ, Львів, Дніпропетровщина, Полтавщина та низка інших регіонів.

Унаслідок ракетної атаки РФ у Львові пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також школу і два дитячі садки. Попередньо відомо про 31 травмованих у місті.