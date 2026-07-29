Поліцейського затримали працівники СБУ під час отримання хабаря

Шевченківський районний суд Львова виніс вирок поліцейському за хабарництво. За 3 тис. доларів він обіцяв не затримувати військовозобов’язаного та не доставляти його в ТЦК.

За матеріалами справи, 6 жовтня 2024 року у Личаківському відділі поліції на вул. Романчука, 18 старший оперуповноважений у Львівському районному управлінні поліції з'ясував, що чоловік порушив правила військового обліку. Далі правоохоронець запропонував вийти на вулицю, де озвучив пропозицію «вирішити питання» за 3 тис. доларів, пообіцявши натомість не затримувати його та не доставляти до територіального центру комплектування.

У відповідь той погодився, але зазначив, що з собою потрібної суми немає. Після цього чоловік звернувся із заявою до поліції. Передача грошей відбулася 14 жовтня біля магазину «Рукавичка» на вул. Малогосківській, 17, після чого поліцейського затримали працівники СБУ.

У суді Іван Я. повністю визнав свою вину, розкаявся та попросив не призначати йому суворого покарання. Також він просив врахувати, що є учасником бойових дій, має інвалідність, пов'язану з війною, нагороджений орденом «За мужність». Обвинувачений також перерахував заставу 242 тис. грн на потреби Міністерства оборони України.

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Суддя Петро Невойт визнав Івана Я. винним у хабарництві (ч. 1 ст. 368 ККУ) та призначив штраф у розмірі 124 тис. грн. Йому заборонено обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій представника влади, протягом 2 років. Він також має сплатити 15 тис. грн витрат на експертизи. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляції.