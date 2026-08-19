19 серпня з полону звільнили 103 захисників

У середу, 19 серпня, Україна повернула з російського полону 103 захисників. За даними голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, серед них є четверо жителів Львівщини.

«За попередньою інформацією, серед воїнів, яких сьогодні визволили з полону, є четверо жителів Львівщини. Деталі повідомлю згодом», – написав Максим Козицький.

У Шептицькій міськраді повідомили, що серед звільнених з полону є 40-річний захисник Іван Купирʼянов.

«Солдат, гранатометник 3 механізованого батальйону військової частини А4674 117 окремої важкої механізованої бригади Іван Купирʼянов потрапив в полон в травні 2024 року поблизу села Преображенка на Запоріжжі. Радіємо разом з рідними. Нехай кожна родина дочекається повернення своїх найдорожчих захисників», – повідомили у міськраді.

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Іван Купирʼянов

Під час обміну полоненими додому також повернувся захисник зі Стрийського району – Іван Плечій.

«Іван народився у селі Тухля Славської громади. Служив стрільцем-оператором. У серпні 2024 року під час боїв у районі Торецька на Донеччині потрапив у полон. Майже два роки воїн перебував у полоні. Сьогодні він знову на рідній землі», – написав Максим Козицький.

Іван Плечій

Додому повернувся і 39-річний Володимир Тимофєєв з Стрийської громади. Вінз 2024 року служив у 14-ій бригаді оперативного призначення імені Івана Богуна («Червона Калина») Національної гвардії України. В ворожому полоні перебував 1 рік і 2 місяці.

Володимир Тимофєєв

«Радісна звістка надійшла й до Радехівської територіальної громади. Додому з полону повернувся Євген Мирославович Новосад з с. Андріївка. З 4 вересня 2024 року, впродовж майже двох років, захисник вважався безвісти зниклим і родина про його долю нічого не знала», – написали у Радехівській міськраді.

Євген Новосад

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 19 серпня з полону звільнили 103 захисників – військовослужбовців ЗСУ, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Вони захищали Україну в Маріуполі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках.

Родини вже отримали звістки про повернення своїх близьких, а деякі звільнені змогли почути рідні голоси телефоном.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов додав, що серед звільнених є солдати, сержанти та офіцери. Більшість із них мають поранення або тяжкі захворювання, тому після повернення їм насамперед надають необхідну медичну допомогу та допомагають пройти відновлення.