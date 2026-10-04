За Шарієм та його дружиною велося зовнішнє спостереження

В Іспанії триває розслідування щодо проросійського блогера Анатолія Шарія та його дружини Ольги Бондаренко. Правоохоронці перевіряють, чи могли вони отримувати фінансування від російських спецслужб, а також розслідують можливі податкові порушення та інші фінансові махінації. Про це пише іспанське видання elDiario.es із посиланням на матеріали слідства.

Підставою для відкриття справи став запит про міжнародну правову допомогу, який українські правоохоронці направили до Іспанії. Розслідування веде слідчий суд Ель-Вендреля. У ньому беруть участь Інформаційна група Цивільної гвардії Таррагони, прокуратура провінції та Податкове управління.

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Іспанські правоохоронці виявили у фінансовій діяльності подружжя ознаки, які можуть свідчити про ризики відмивання грошей. Слідство перевіряє походження грошей і можливий зв’язок частини доходів із незаконною діяльністю.

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Окремо правоохоронці вивчають інформацію про можливу оплачувану діяльність Шарія на користь російських спецслужб. У матеріалах справи йдеться про дані, які можуть свідчити про його «координовану та оплачувану діяльність проти інтересів України та на користь спецслужб Російської Федерації».

У 2025 році Цивільна гвардія зверталася до суду по дозвіл на проведення низки процесуальних дій. Зокрема, слідчі хотіли направити запити про міжнародну правову допомогу до Литви, Польщі, Люксембургу, Франції та України.

Метою було встановити реальний фінансовий стан Шарія та Бондаренко, визначити обсяг їхніх доходів і простежити рух грошей. Паралельно правоохоронці перевіряли версію про те, що подружжя може бути пов’язане з російськими спецслужбами.

У межах справи за Шарієм та його дружиною також велося зовнішнє спостереження. Слідчі звернули увагу на їхню поведінку та зазначали, що подружжя, за їхньою оцінкою, вживало заходів безпеки та могло здійснювати контрспостереження.

Водночас іспанські органи перевіряють можливі податкові порушення. Шарій та Бондаренко мають податкове резидентство в Іспанії з 2016 року. За даними залучених до справи експертів Податкового управління, у 2018 році могло йтися про ухилення від сплати податків на понад 150 тис. євро, а у 2022 році – приблизно на 388 тис. євро.

Цивільна гвардія також виявила додаткові джерела доходів подружжя у 2019–2021 роках. Серед них – банківські рахунки в Росії та Литві, P2P-перекази з РФ і Люксембургу, платежі від приватних осіб із Казахстану, операції з криптовалютою та виплати від онлайн-платформ.

За оцінкою слідства, потенційні штрафи для фігурантів можуть становити близько 10,7 млн євро.

Після того як Шарій дізнався про розслідування, він, за даними слідства, намагався вивести частину капіталу з Іспанії. Зокрема, блогер продав будинок у Таррагоні, який був його основним активом. Отримані від продажу гроші, як припускають правоохоронці, могли бути використані для придбання ювелірних виробів і дорогоцінних металів. Слідчі вважають, що такий спосіб міг ускладнити виявлення та можливе повернення активів.

У червні 2026 року в нинішньому помешканні Шарія та Бондаренко провели обшуки. Правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та пістолет Glock 19. Крім того, під час обшуків виявили криптовалюту орієнтовною вартістю 800 тис. євро, 20 золотих злитків на близько 150 тис. євро, твори мистецтва, годинники та інші предмети розкоші загальною вартістю близько 400 тис. євро. Також було вилучено автомобіль Porsche Cayenne.

Суд наклав арешт на вилучені дорогоцінні метали, коштовності, твори мистецтва та криптовалюту. Наразі Слідчий суд №5 Ель-Вендреля готується допитати Анатолія Шарія та Ольгу Бондаренко як підозрюваних. Сам Шарій звинувачення на свою адресу відкидає.

Нагадаємо, 4 червня 2025 року Вінницький міський суд заочно визнав проросійського блогера Анатолія Шарія та колишнього начальника поліції Вінницької області Антона Шевцова винними у державній зраді. Обом призначили по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За матеріалами справи, після початку повномасштабного вторгнення Шарій був залучений російською ФСБ до інформаційних диверсій проти України. Зокрема, СБУ заявляла про його участь у підготовці та поширенні постановочних відео з допитами українських військовополонених.