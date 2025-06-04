Блогер монтував та поширював постановочні відео з допитами українських полонених

Вінницький міський суд визнав підсанкційного проросійського блогера Анатолія Шарія та його спільника – колишнього очільника обласної поліції Вінниччини – Антона Шевцова винними у державній зраді. Їм заочно присудили покарання – по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Про це інформує пресцентр СБУ в середу, 4 червня.

За матеріалами справи, від початку повномасштабного вторгнення 46-річний Шарій був залучений до вчинення інформаційних диверсій російської ФСБ проти України. Зокрема, він брав участь у підготовці та поширенні постановочних відео, де російські окупанти допитують українських полонених.

«Шарій підказував окупантам, як знімати допити у потрібному форматі і які запитання ставити бранцям. Після зйомок зловмисник монтував отримані відеоматеріали, щоб вирізати з них дискредитаційні для РФ кадри, зокрема з ознаками катувань полонених», – ідеться в повідомленні.

Слідчі з’ясували, що Анатолій Шарій спілкувався з росіянами через 48-річного ексголову Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антона Шевцова, який нині переховується у Севастополі за підозрою у держзраді. Саме від Шевцова пропагандист отримував відео з допитів полонених воїнів ЗСУ, а після монтажу поширював у своїх соцмережах.

Ексочільник поліції Вінницької області Антон Шевцов

Шарія та Шевцова визнали винними за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою людей в умовах воєнного стану). Також в Анатолія Шарія конфіскували його доменне ім’я та авторський ютуб-канал.

Оскільки обидва засуджених переховуються від правосуддя, тривають комплексні заходи для притягнення кожного з них до відповідальності за злочини проти України, додали у відомстві.

Що відомо про Анатолія Шарія та Антона Шевцова

Анатолій Шарій – проросійський блогер, пропагандист і політик українського походження. Засновник інтернет-видання «Шарій.net» і забороненої у 2022 році «Партії Шарії». Шарій втік з України у 2012 році, однак продовжив поширювати проросійську пропаганду з-за кордону.

У 2014 році проросійський блогер називав жителів заходу України «не українцями», «другим сортом» і «напівкровками». Він також підтримував незаконну анексію Росією Криму у 2014 році. Через місяць після повномасштабного вторгнення Росії в Україну заявляв, що Путін нібито «не повинен думати, щоб було добре Україні, а має думати, щоб добре було Росії».

У серпні 2021 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО)щодо запровадження санкцій проти блогера Анатолія Шарія.

Сам Шарій з 2019 року живе в Іспанії, звідки організовує проросійські піар-акції й поширює антиукраїнські сюжети. У травні 2022 року Шарія затримали, однак суд згодом відпустив блогера під підписку про невиїзд.

СБУ оголосила Анатолію Шарію про підозру за двома статтями ККУ: ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Антон Шевцов очолив ГУНП у Вінницькій області в березні 2016 року, але пробув на посаді менше як три тижні. Активісти вимагали відставки посадовця, оскільки він у 2024 році брав участь у «параді Перемоги» в окупованому Севастополі, куди приїжджав російський диктатор Владімір Путін. Проте суд поновив Антона Шевцова на посаді. СБУ у 2016 році затримувала колишнього поліцейського під час спроби втечі до Росії.

У березні 2023 року СБУ звинуватила колишнього керівника поліції Вінниччини Антона Шевцова у держзраді. За інформацією правоохоронців, він розробив план диверсійної роботи на території України й передав його колишньому нардепу Володимиру Сівковичу. Крім цього, зрадник пропонував окупантам створити військове угруповання з українських полонених.

З 2016 року Шевцов живе в тимчасово окупованому Севастополі й має російське громадянство.