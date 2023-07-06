Шарій особисто підказував ФСБ, як правильно знімати допит і які запитання ставити військовополоненим

Служба безпеки України викрила нові факти інформаційно-підривної діяльності прокремлівського блогера Анатолія Шарія, які він виконував за завданням російських спецслужб. Правоохоронцями встановлено, що пропагандист брав участь у підготовці і поширенні постановочних відеороликів, де росіяни допитують українських полонених, повідомили у прес-центрі СБУ.

Як розповіли у відомстві, Шарій особисто підказував ФСБ, як правильно знімати допит і які запитання ставити військовополоненим. А вже після зйомок монтував відео, вирізаючи із нього «невигідні» для РФ моменти.

«Змонтовані» сюжети РФ потім використовувала для штучної дискредитації військово-політичного керівництва України, у тому числі на міжнародній арені.

За даними слідства, Шарій був залучений до негласної співпраці кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ Косенком.

«Комунікувати з російськими спецслужбами блогеру допомагав спільник у тимчасово окупованому Севастополі. Ним виявився екс-очільник Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антон Шевцов, який на початку цього року вже отримав підозру у державній зраді. Задокументовано, що саме від нього Шарій отримав відео з допитів двох полонених військових ЗСУ. Після «монтажу» файлів їх «погодили» з представником спецслужби РФ», – йдеться у повідомленні.

відео СБУ

Потім Шарій доповнював деструктивний сюжет власними коментарями, виклав на своїх інтернет-платформах та відзвітував своїм кураторам, надіславши посилання на публікації.

Сам Шарій у розмовах зі спільником визнає, що, попри монтаж, приховати поганий стан полонених не вдавалося. А родичі українських захисників, які відгукувалися на опубліковані у соцмережах відео, просили не знімати і не мучити їхніх рідних.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Шарію про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб. Обидва фігуранти переховуються від правосуддя.

СБУ здійснює комплексні заходи для притягнення обох зловмисників до відповідальності за злочини проти державної безпеки України. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що в лютому 2021 року СБУ повідомила про підозру Шарію за ч 1. ст. 111 (державна зрада) і ч. 1. ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Сам Шарій з 2019 року живе в Іспанії, звідки організовує проросійські піар-акції й поширює антиукраїнські сюжети.