46-річний Антон Шевцов шукав зрадників серед колишніх працівників міліції

Служба безпеки звинуватила колишнього керівника поліції Вінниччини Антона Шевцова у держзраді. За інформацією правоохоронців, він розробив план диверсійної роботи на території України і передав його колишньому нардепу Володимиру Сівковичу. Крім цього, зрадник пропонував окупантам створити військове угруповання з українських полонених. Як повідомили в СБУ у середу, 1 березня, Антон Шевцов з 2016 року живе в тимчасово окупованому Севастополі й має російське громадянство.

СБУ стверджує, що екс-поліцейський добровільно сприяв російським спецслужбам вести розвідувальну-підривну діяльність. «Свої «рекомендації» щодо розхитування внутрішньополітичної ситуації в нашій державі він також передавав обвинуваченому в держзраді колишньому нардепу Володимиру Сівковичу. Встановили, що саме Шевцов після повномасштабного вторгнення особисто розробив для ФСБ так званий «План щодо проведення диверсійної роботи на території України». Куратором цього «проекту» призначили співробітника 5-ї служби ФСБ Косенка М. Ю.», – розповіли в прес-службі СБУ.

Згідно з пропозицією екс-поліцейського, Росія повинна була організувати серію вибухів на об’єктах цивільної інфраструктури у різних регіонах України. Після терактів окупанти готували показові затримання й сфабриковані звинувачення проти руху опору. У СБУ зазначили, що таким чином ворог хотів дискредитувати Україну перед партнерами й виправдати окупацію.

За інформацією СБУ, Антон Шевцов також працював з одним із відомих кремлівських пропагандистів. Вони створили псевдопошук українських військовополонених, який затвердили у ФСБ, щоб вербувати родичів захисників. Крім цього, він запропонував окупантам створити «добровольчий корпус» з полонених українських військовослужбовців.

Як зазначили у прес-службі СБУ, екс-поліцейський збирав дані про міжнародну військову допомогу. Для цього він шукав інформаторів серед колишніх працівників розформованої міліції.

Працівники СБУ задокументували інформацію про всі злочини Антона Шевцова й ідентифікували його спільників. Правоохоронці намагаються притягти до відповідальності всіх винних.

Зазначимо, що Антон Шевцов очолив ГУНП у Вінницькій області 28 березня 2016 року, але пробув на посаді менше як три тижні. Активісти вимагали відставки посадовця, оскільки він у 2024 році брав участь у «параді Перемоги» в окупованому Севастополі, куди приїжджав російський президент Володимир Путін. Проте суд поновив Антона Шевцова на посаді. СБУ у 2016 році затримувала екс-поліцейського під час спроби втечі до Росії.