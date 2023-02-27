Віктор Медведчук та Тарас Козак наразі перебувають поза межами України

Журналісти Bihus.Info знайшли жінку, на яку оточення колишнього нардепа Віктора Медведчука записало частки в кількох київських компаніях з активами на сотні мільйонів гривень. Мова йде про 62-річну Ольгу Куць зі Львова, яка є бенефіціаркою низки фірм, які, своєю чергою, володіють дорогою землею і нерухомістю в Києві, йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Як повідомляється, Куць є кінцевою бенефіціаркою компанії «Істбуд», на яку оформлено майже гектар землі на бульварі Дружби народів з цільовим призначення «для будівництва готельно-офісного будинку», орієнтовною вартістю у 160 млн грн.

Куць також є бенефіціаркою фірми «Таун Ленд Компані» – замовниці будівництва житлового комплексу «Поетика» в Києві. На фірму зараз оформлені недобуди (в реєстрі нерухомості так і вказано: компанія володіє низкою об’єктів незавершеного будівництва за адресою, де зводять ЖК).

відео Bihus.Info

Жінка також є співвласницею компанії «Промтек», у розпорядженні якої перебуває понад гектар землі на київській Борщагівці – під будівництво культурно-розважального комплексу.

Компанії, в яких Куць значиться власницею найбільших часток, виявилися пов’язаними з будівельним бізнесом обраного від «ОПЗЖ» нардепа Вадима Столара. Частку в бізнесі Столара, за інформацією журналістів, у 2020-му придбали Віктор Медведчук та його близький соратник, а нині біглий екс-нардеп Тарас Козак. Безпосередньо Медведчук і Козак серед офіційних партнерів Столара так і не з’явилися, але саме тоді співвласницею згаданих компаній стала Ольга Куць.

Тож, журналісти припустили, що за Куць насправді може ховатися саме оточення Медведчука, приховуючи цінні активи від можливих арештів.

У розмові з журналістами власниця визнала, що була і продовжує бути підставною особою. Під час розмови з Ольгою Куць з’ясувалося, що раніше вона працювала в кількох львівських фірмах, пов’язаних з родиною Тараса Козака. Вона просто підписала довіреність.

Також Куць заявила, що не отримувала і не отримує ніяких коштів від діяльності цих фірм і залюбки позбулася б цих активів «прямо сьогодні». За словами жінки, до неї ще не зверталися правоохоронці. Відтак, журналісти вже підготували низку заяв та звернень в силові органи щодо необхідності детальнішого розслідування і подальшого арешту активів, що можуть бути пов’язані з Медведчуком та Козаком.

Нагадаємо, 13 січня Віктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмін, Андрій Деркач і Андрій Аксьонов втратили свої депутатські повноваження після того, як Верховна Рада ухвалила постанови про позбавлення їх депутатських мандатів.

Перед цим, 10 січня, президент Володимир Зеленський позбавив цих людей українського громадянства.