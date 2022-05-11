Компанія Тараса Козака ТОВ «Керамбуд» займалася видобуванням корисних копалин

Личаківський районний суд Львова наклав арешт на все рухоме та нерухоме майно шести підприємств, що належать родичам народних депутатів від ОПЗЖ Тараса Козака та Віктора Медведчука. Розмір статутного капіталу цих шести підприємств становить понад 80 млн грн.

«Ухвалою суду арешт із забороною права на відчуження та розпорядження майном накладено на 3 земельні ділянки, 11 нежитлових будівель та приміщень, серед них і приміщення площею майже 300 м2 у самому центрі Львова. Також арештовані 126 автомобілів, серед яких і легкові, і вантажівки КрАЗ та КамАЗ», – повідомили 11 травня у ДБР Львова.

Речниця львівського управління ДБР Тетяна Муравель уточнила ZAXID.NET, що 6 травня суд наклав арешт на майно двох підприємств, а у вівторок, 10 травня, – на майно ще чотирьох підприємств родичів Козака та Медведчука.

Нагадаємо, раніше працівники ДБР Львова провели обшуки на майже 30 об’єктах власності Медведчука та Козака, а 5 травня суд наклав арешт на корпоративні права та рахунки цих підприємств. Після обшуків на цих підприємствах слідчі ДБР подали до суду ухвалу для арешту всього майна. Далі його мають передати до Національного агентства з управління активами.