Слідчі ДБР проводять обшуки в будинках, пов'язаних з Тарасом Козаком

Державне бюро розслідувань проводить обшуки за чотирма адресами у Львові, де проживав або часто бував народний депутат від забороненої ОПЗЖ Тарас Козак. Про обшуки у середу, 4 травня, повідомив сайт «Твоє місто» з посиланням на джерела у ДБР.

За даними видання, зранку 4 травня слідчі ДБР проводять обшуки за такими адресами:

на вул. Новаківського, 8/3 у Львові (місце проживання Тараса Козака);

будинок у селі Гонятичі Миколаївського району на Львівщині (в якому проводили зустрічі брати Козаки та Медведчуки);

вул. Висока, 8 у смт Брюховичі (будинок батьків дружини Козака);

на вул. Вітовського, 34 у Львові.

У прес-службі ДБР ZAXID.NET інформацію про обшуки не підтвердили і не спростували. За даними «Твого міста», слідчі шукають документи щодо незаконного видобування корисних копалин працівниками компанії Козака ТОВ «Керамбуд», а також документи, що свідчать про незаконне привласнення грошей братами Козаками та Медведчуками і іншими.

Нагадаємо, 27 квітня слідчі ДБР провели обшуки на десятках об’єктах у Львівській області, пов’язаних з нардепами від ОПЗЖ Тарасом Козаком та Віктором Медведчуком. Лише під час обшуку в одній з квартир, що належить дружині Тараса Козака Наталії Лавренюк, слідчі вилучили понад 108 тис. доларів США, 8,5 тис. євро, 18,6 тис. російських рублів, документи на об’єкти нерухомості та банківські картки.

Нагадаємо, у лютому 2021 року РНБО запровадила санкції проти народного депутата Тараса Козака, після чого припинили мовлення підконтрольні йому телеканали «112 Україна», NewsOne та Zik. У травні прокуратура повідомила нардепу про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму. Після цього його оголосили у міжнародний розшук. Пізніше Печерський районний суд Києва арештував майно Тараса Козака. Де зараз перебував Тарас Козак, невідомо.

