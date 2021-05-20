Раніше Тараса Козака оголосили у розшук, за непідтвердженою інформацією він перебуває зараз на території Білорусі

Печерський районний суд Києва дав правоохоронцям дозвіл на затримання народного депутата України Тараса Козака, якого підозрюють у держзраді. Про це повідомили у Службі безпеки України.

Раніше слідчі СБУ оголосили його у розшук. Це відбулося після того, як 11 травня народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку було оголошено про підозру. Їх звинувачують у вчиненні державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

У СБУ переконують, що мають аргументовані докази протиправної діяльності та співпраці цих людей з країною-агресором.

В Офісі генпрокурора уточнили, що суд дозволив затримання нардепа для приводу його до суду для обрання запобіжного заходу. Прокурори та слідчі проситимуть суд про взяття Козака під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн грн.

Ще у лютому Рада нацбезпеки і оборони України запровадила санкції проти Медведчука та Козака. Обмеження ввели у зв'язку з розслідуванням СБУ щодо фінансування тероризму. Перед тим санкції запровадили лише проти Козака, зокрема обмеження стосувалися компаній, які володіють телеканалами ZIK, «112 Україна» та NewsOne.

11 травня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала Медведчуку й Козаку підозри у держзраді та порушенні законів та звичаїв війни. 13 травня Медведчука відправили під цілодобовий домашній арешт. Козак до правоохоронців не з'являвся.

Сам же Медведчук вважає справу проти нього «політичними репресіями й незаконними кримінальними переслідуваннями». Але, за його словами, переховуватися від слідства не планує.

Після оголошення Козаку та Медведчуку підозр останній під час обрання йому у суді запобіжного заходу сказав, що його соратник перебуває на лікуванні у Білорусі. Від чого саме лікується Козак, він не уточнив. Медведчук також зазначив, що він спілкувався з Козаком після оголошення їм підозри про злочин.