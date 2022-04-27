27 квітня ДБР проводить обшуки у будинку нардепа Тараса Козака, що розташований в Сокільниках

Державне бюро розслідувань проводить 27 квітня обшуки у будинках і компаніях, що належать підозрюваному у держзраді народному депутату від ОПЗЖ Тарасу Козаку та його братові Богдану Козаку. Наразі підтверджена інформація про обшуки у приватних будинках в Сокільниках у передмісті Львова та на вул. Черемшини у Львові. Повідомляють також про обшуки в офісах компаній, що належать Козаку чи перебувають під його контролем.

Першим про обшуки в нерухомості Тарса Козака повідомило Tvoemisto.tv із посиланням на власні джерела. Загалом, за даними ТМ, слідчі ДБР проводить обшуки у 30-ти об’єктах нерухомості на Львівщині, що належать нардепу. Згодом інформацію про обшуки виданню «Наші Гроші. Львів» підтвердила речниця ДБР Тетяна Муравель, однак не уточнила, в межах якого кримінального провадження вони відбуваються.

За даними видання Bihus.Info, 27 квітня ДБР провело обшуки у будинку Тараса Козака у Сокільниках, де проживає його мати, а також у будинку на вул. Черемшини у Львові, що належить його брату Богдану Козаку.

Відомо також про обшуки за місцем проживання, реєстрації та нерухомості брата Віктора Медведчука Сергія, брата і цивільної дружини Тараса Козака, директора та бухгалтера компанії «Керамбуд», а також за адресами самих компаній ТОВ «Керамбуд», ТзОВ «Бетонбуд», якому «Керамбуд» продає незаконно видобутий пісок, а також ще у двох компаніях, у яких «Керамбуд» орендує автомобілі і продає продукцію.

Обшуки проводять в межах кримінального провадження за підозрою в зловживанні владою або службовим становищем (ст. 364 ККУ) та порушенні правил охорони або використання надр (ст. 240 ККУ). Йдеться про можливий незаконний видобуток піску на двох кар’єрах у Львівській області: у Родатичах Городоцького району та Великополі Яворівського району.

За даними слідства, видобутком піску займається компанія ТОВ «Керамбуд». ЇЇ кінцевими бенефіціарами, через ТОВ «Експонент», є брат Віктора Медведчука – Сергій Медведчук і брат Тараса Козака – Богдан Козак. Компанія отримала спецдозвіл на користування надрами ще в 2004 році, але з порушенням процедури – без аукціону. За кілька років суд визнав цей спецдозвіл недійсним. Однак підприємство продовжувало видобувати пісок.

Нагадаємо, у лютому 2021 року РНБО запровадила санкції проти народного депутата Тараса Козака, після чого припинили мовлення підконтрольні йому телеканали «112 Україна», NewsOne та Zik. У травні прокуратура повідомила нардепу про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму. Після цього його оголосили у міжнародний розшук. Пізніше Печерський районний суд Києва арештував майно Тараса Козака. Детально про те, у чому підозрюють нардепа, читайте у нашому матеріалі.