Проти нардепа Тараса Козака ввели санкції через дестабілізаційну діяльність в Україні

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти нардепів від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Тараса Козака і Олега Волошина та українських екс-посадовців Володимира Олійника та Володимира Сівкович. Санкції ввели через їхню дестабілізаційну діяльність в Україні.

Про введення санкцій Мінфін США оголосило 20 січня. За даними його даними, спецслужби РФ вербувати нинішніх і колишніх українських посадовців для підготовки захоплення влади в Україні та контролю над критично важливою інфраструктурою. У центрі цих зусиль, як зазначає Мінфін США, перебували саме Козак та Волошин – їх відомство називає «пішаками ФСБ РФ».

Зазначено, що Козак підтримав план ФСБ очорнити найближче оточення президента Володимира Зеленського, звинувачуючи їх у поганому управлінні під час пандемії Covid-19. Також згадується, що він використовував свої новинні платформи для розповсюдження наративів Андрія Деркача стосовно президентських виборів в США у 2020 році. Зазначимо, що США ввели санкції проти Деркача ще у вересні 2020 року.

Сам Волошин, як зазначає Мінфін, співпрацював з росіянином Костянтином Кілімником, який має зв’язки з російською розвідкою. Проти останнього раніше також запровадили санкції за спроби вплинути на президентські вибори в США.

Крім того, санкції запровадили проти Володимир Олійника – колишнього українського чиновника та екс-нардепа «Партії регіонів», який втік до Росії. За даними Мінфіну, він працює за вказівкою ФСБ для збору інформації про критичну інфраструктуру України.

Під санкції потрапив також колишній заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович. У працював із російською розвідкою та спецслужбами. Мінфін США звинувачує його також у просуванням дезінформаційної кампанії Деркача проти президентських виборів у США.