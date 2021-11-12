Санкції проти Тараса Козака запровадили ще на початку лютого

Служба безпеки України та Украерорух не впустили в українське небо приватний літак нардепа від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Тараса Козака, який перебуває під санкціями РНБО. Літак зі зміненими бортовими номерами летів з ЄС до Росії.

Приватний літак Gulfstream G450 із бортовими номером Т7BRG намагалися вивести з-під санкцій РНБО, тому його перереєстрували на T7GIV, вказує СБУ. Хоч відомство не повідомляє прізвище нардепа, ймовірно, йдеться саме про Тараса Козака.

Літак підсанкційного українського нардепа намагався потрапити в повітряний простір України із новими номерами / фото СБУ

Судно зі зміненими бортовими номерами намагалося потрапити в український повітряний простір 10 листопада, але СБУ разом із Украерорухом та Державіаслужбою заборонило транзит бізнес-джету.

Справа Медведчука-Козака

2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо телеканалів з орбіти кума президента Росії Володимира Путіна, народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Однак фактично ці телеканали належать соратнику Медведчука, львів’янину Тарасові Козаку, який також є нардепом від ОПЗЖ. Санкції запровадили через фінансування тероризму.

Тоді ж РНБО також запровадила санкції проти молдовської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA, які, за інформацією ЗМІ, обслуговували літаки депутатів від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука та Тараса Козака. Вони всупереч законодавству літали до Росії та тимчасово окупованих територій.

26 лютого стало відомо, що три з п’яти чартерних літаків, на офшорних власників яких Рада нацбезпеки і оборони наклала санкції через діяльність Віктора Медведчука, незадовго до засідання РНБО перегнали у містечко Сент-Галлен у Швейцарії. Зокрема, на початку листопада «Українська правда» повідомляла, що з-поміж п’яти приватних літаків – чотирьом таки вдалося уникнути обмежень через перепродаж і перереєстрацію.