За непідтвердженою інформацією Тарас Козак перебуває зараз на території Білорусі

Народний депутат від партії «Опозиційна платформа – За життя» Тарас Козак залишив Україну 24 лютого літаком, яким користується Микола Воробей – білоруський олігарх, проти якого через наближеність до режиму Олександра Лукашенка ЄС запровадив санкції у зв’язку із фальсифікаціями президентських виборів у Білорусі 2020 року. Про це йдеться у розслідуванні журналістів програми «Схеми».

Народний депутат, за інформацією джерела «Схем» зі сфери авіаперевезень та у силовій структурі, 24 лютого перебував на борту літака Embraer 650 з бортовим номером ОЕ-ITA. На момент вильоту з України щодо Козака та на три його телеканали, а також на літак, яким він користувався, були накладені санкції РНБО.

«Коли літак вже готувався на зліт, спочатку його розвернули, а пасажирів повернули до терміналу. Згодом і пасажирів, і борт таки випустили в напрямку Мінська. Звідки літак одразу полетів до Москви. Серед пасажирів був підсанкційний народний депутат Тарас Козак. Відтоді в Україну соратник Медведчука більше не повертався», – йдеться у розслідуванні.

Відколи і щодо самого Козака були накладені санкції РНБО, нардеп втратив можливість використовувати звичний для себе літак і знайшов йому заміну – Embraer 650 з бортовим номером ОЕ-ITA.

Цей літак регулярно базується у Мінську і ним користується не тільки родини Козака та Медведчука, але й білоруський олігарх Микола Воробей та чільні менеджери його компаній.

відео «Схеми»

17 січня цього року, відповідно до даних джерела журналістів у силовій структурі, син дружини Медведчука Богдан Марченко разом з Тарасом Козаком та його цивільною дружиною Наталією Лавренюк полетіли з Києва до білоруського міста Вітебськ, а звідти борт рушив до Москви.

14 лютого Козак летів із Києва до Мінська у компанії Алли Пінчук, яка працює керівницею компанії «Красний бор», що пов’язана з усіма ключовими активами олігарха Вороб’я.

19 лютого цей же нардеп летів із Мінська в Київ з Олександром Храмцовим – директором «Нафтобітумного заводу», пов’язаного із Миколою Вороб’єм.

15 березня цього року, відповідно до інформації джерел «Схем» зі сфери авіаперевезень, Воробей перебував на борту Embraer 650, який прямував з Мінська до Києва. Тоді білоруський бізнесмен перебував в українській столиці кілька годин, а повертався до Мінська із сумками з наліпками з літерою «Т».

«Виходить, що білоруський олігарх, який перебуває під санкціями в Європейському союзі, близький до режиму Лукашенка та пов’язаний з Віктором Медведчуком та Тарасом Козаком настільки, що вони користуються одним літаком і тримають рахунки в його банку, не потрапив під санкції РНБО навіть після того, як під них потрапили і Козак, і Медведчук», – йдеться у розслідуванні.

Журналісти наголошують, що частина продуктопроводу «Самара-Західний напрямок», який українська держава повернула у власність рішенням РНБО, належала саме Вороб’ю. Цей продуктопровід забезпечував постачання дизельного пального з Росії та Білорусі до України та Європи.

За останні три роки соратник Медведчука Тарас Козак придбав в Україні три телеканали 112 Україна, News One та ZIK. Операції щодо купівлі двох із них здійснювались через «Абсолютбанк», який належить Вороб’ю.

Сам Микола Воробей, як один з представників режиму Олександра Лукашенка, наприкінці 2020-го рокупотрапив під санкції ЄС, які були запроваджені через фальсифікації президентських виборів у Білорусі 2020 року.

Як інформував ZAXID.NET, у четвер, 20 травня, печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання народного депутата України Тараса Козака, якого підозрюють у держзраді.