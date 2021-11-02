Нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука звинувачують у державній зраді

Печерський районний суд Києва 2 листопада змінив запобіжний захід для нардепа від проросійської партії «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука з домашнього арешту на особисте зобовʼязання у першій справі про держзраду і розграбування національних ресурсів у Чорному морі. Незважаючи на пом’якшення запобіжного заходу, депутат перебуває під домашній арештом у другій справі.

Офіс генпрокурора пояснив, що максимальний термін у 6 місяців перебування Медведчука під цілодобовим домашнім арештом у цій кримінальні справі закінчився і його неможливо продовжити. Прокурори кажуть, що єдиний запобіжний захід, про який наразі може клопотати сторона обвинувачення – особисте зобов’язання з покладенням на нього обов’язків, серед яких:

прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду;

не відлучатися із Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування з підозрюваними, свідками відповідно до списку, визначеному слідчим або прокурором;

здати на зберігання до органу досудового розслідування свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають йому право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

носити електронний браслет.

Зауважимо, що попри пом’якшення запобіжного заходу, Медведчук таки залишається під домашнім арештом у другій справі – про державну зраду та сприяння тероризму.

Справа Медведчука-Козака

2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо телеканалів з орбіти кума президента Росії Володимира Путіна, народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Однак фактично ці телеканали належать соратнику Медведчука, львів’янину Тарасові Козаку, який також є нардепом від ОПЗЖ.

Медведчук перебуває під домашнім арештом з 13 травня. 11 травня йому склали повідомлення про підозру в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів Криму. Медведчук стверджує, що не є підозрюваним, бо йому не вручили підозру належним чином.

Слідство встановило, що Віктор Медведчук та Тарас Козак передали російській стороні морське газове родовище «Глибока» у Чорному морі за 75 км від Феодосії, вартість запасів у якому оцінюється у 38 млрд грн. Крім того, у 2020 році Віктор Медведчук через Тараса Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу Збройних сил України.

Нову підозру – про державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації – Медведчуку оголосили 8 жовтня. За даними слідства, він схиляв керівництво України до постачання палива із так званих «ЛНР» та «ДНР» і сплати коштів безпосередньо керівникам терористичних організацій. Так, протягом 2015 року за постачання вугілля та для сприяння діяльності бойовикам, перерахували, перевели у готівку та розподілили на їх користь не менше 200 млн грн, не рахуючи сплаченої готівки, із запланованих більше ніж 3,16 млрд грн.