Віктора Медведчука підозрюють в підозру в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів Криму

Офіс генпрокурора заявив про завершення розслідування справи щодо ймовірної державної зради нардепом від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктором Медведчуком.

Матеріали справи відкриті стороні захисту. Як уточнює ОГП в п’ятницю, 20 серпня, після цього провадження передадуть до суду. В коментарі «Громадському» адвокат Медведчука Богдан Коваль заявив, матеріали для ознайомлення наразі так і не надали.

Основні слідчі дії стосовно нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака також завершені, повідомляє прокуратура. Однак, зважаючи на його розшук, матеріали провадження стосовно нього виділили в окреме положення.

Справа Медведчука-Козака

2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо телеканалів з орбіти кума президента Росії Володимира Путіна, народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Однак фактично ці телеканали належать соратнику Медведчука, львів’янину Тарасові Козаку, який також є нардепом від ОПЗЖ.

В Офісі президента України пояснили, що санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, підконтрольних Віктору Медведчуку, не є посяганням на свободу слова, а виключно боротьбою з чужорідною пропагандою.

Медведчук перебуває під домашнім арештом з 13 травня. 11 травня йому склали повідомлення про підозру в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів Криму. Медведчук стверджує, що не є підозрюваним, бо йому не вручили підозру належним чином.

Слідство встановило, що Віктор Медведчук та Тарас Козак передали російській стороні морське газове родовище «Глибока» у Чорному морі за 75 км від Феодосії, вартість запасів у якому оцінюється у 38 млрд грн.

Також голова СБУ Іван Баканов повідомив, що у 2020 році Віктор Медведчук через Тараса Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу Збройних Сил України.