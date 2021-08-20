Офіс генпрокурора завершив розслідування ймовірної держзради Віктора Медведчука
Матеріали провадження відкрили стороні захисту для ознайомлення
Офіс генпрокурора заявив про завершення розслідування справи щодо ймовірної державної зради нардепом від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктором Медведчуком.
Матеріали справи відкриті стороні захисту. Як уточнює ОГП в п’ятницю, 20 серпня, після цього провадження передадуть до суду. В коментарі «Громадському» адвокат Медведчука Богдан Коваль заявив, матеріали для ознайомлення наразі так і не надали.
Основні слідчі дії стосовно нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака також завершені, повідомляє прокуратура. Однак, зважаючи на його розшук, матеріали провадження стосовно нього виділили в окреме положення.
Справа Медведчука-Козака
2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо телеканалів з орбіти кума президента Росії Володимира Путіна, народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Однак фактично ці телеканали належать соратнику Медведчука, львів’янину Тарасові Козаку, який також є нардепом від ОПЗЖ.
В Офісі президента України пояснили, що санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, підконтрольних Віктору Медведчуку, не є посяганням на свободу слова, а виключно боротьбою з чужорідною пропагандою.
Медведчук перебуває під домашнім арештом з 13 травня. 11 травня йому склали повідомлення про підозру в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів Криму. Медведчук стверджує, що не є підозрюваним, бо йому не вручили підозру належним чином.
Слідство встановило, що Віктор Медведчук та Тарас Козак передали російській стороні морське газове родовище «Глибока» у Чорному морі за 75 км від Феодосії, вартість запасів у якому оцінюється у 38 млрд грн.
Також голова СБУ Іван Баканов повідомив, що у 2020 році Віктор Медведчук через Тараса Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу Збройних Сил України.