Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що введені щодо нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука санкції діють у повному обсязі. Це, зокрема, блокування активів, обмеження торговельних операцій, зупинка виконання економічних та фінансових зобов'язань, запобігання виведенню капіталу з України, пояснив він у Facebook.

«Інформацію, яку цілеспрямовано поширюють у ЗМІ щодо начебто послаблення санкційного режиму відносно В.Медведчука та його активів, або те, що «санкції не працюють» - свідома і цілеспрямована дезінформація суспільства, не відповідають дійсності», – наголосив Данілов.

Він додав, що не відповідає дійсності та поширена окремими медіа інформація про начебто купівлю мережі автозаправних станцій, яка належить Медведчуку, однією з комерційних структур.

Мова йде про поширені в ЗМІ дані щодо нібито купівлі мережі АЗС Glusco азербайджанською компанією Socar New Energy Ltd (SNE).

«Також хочу дати пораду окремим політичним суб’єктам, зокрема народним депутатам, – не намагатися «порешать» у звичний їм спосіб питання зняття санкцій або їх послаблення», – додав Данілов.

Як інформував ZAXID.NET, журналісти «Слідство.інфо» оприлюднили розслідування про те, що родина Віктора Медведчука нібито встигла сховати від санкцій п'ятипалубну яхту Royal Romance. Мовляв, переоформлення яхти сталося саме в період між накладенням санкцій на майно Медведчука через підозру у фінансуванні тероризму та арештом його майна.