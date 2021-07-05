Фірмова символіка Glusco на АЗС закрита

Мережа автозаправних станцій Glusco, яку пов’язують із проросійським політиком Віктором Медведчуком, відновила роботу після майже чотиримісячної перерви. Про це повідомляє профільний сайт Еnkorr.

«Сьогодні [5 липня] з 00:00 заправки працюють в повноцінному режимі, зокрема продають пальне», – на умовах анонімності повідомив у коментарі сайту топ-менеджер мережі. За його словами, відновлення діяльності стало можливим після «врегулювання в судовому порядку». Водночас на станціях закрита фірмова символіка Glusco.

Еnkorr зазначив, що станом на 11:00 мережа припинила продаж бензинів і дизельного палива на своїх АЗС, натомість продовжила провадати зріджений газ і супутні товари в крамницях на станціях.

Згідно з припущенням аналітика паливного ринку та директора «Консалтингової групи А-95» Сергія Куюна, відновлення роботи заправок може бути пов'язано зі швидким завершенням процесу зміни власника мережі і «зникнення таким чином із порядку денного політичної складової».

Нагадаємо, українська мережа Glusco виникла на базі роздрібного паливного бізнесу російської компанії «Роснефть» (заправки ТНК, нафтопереробний завод у Лисичанську та інше). Його 2016 року викупив міжнародний трейдер Proton Energy Group S.A. швейцарського бізнесмена Нісана Моісеєва через споріднену Glusco Energy S.A.

Нині ця мережа налічує 126 АЗС і шість нафтобаз, також компанія заправляє літаки в столичних аеропортах «Бориспіль» та «Київ».

У березні 2021 року СБУ та Державна податкова служба провели спецоперацію на об'єктах мережі АЗС Glusco, опісля швейцарський трейдер Proton Energy Group S.A. заявив, що з 1 квітня припиняє постачання російських нафтопродуктів в Україну.

Наприкінці березня повідомлялося, що міжнародний трейдер Coral Energy замінить Proton Energy в ланцюжку постачання продукції компанії «Роснефть» в Україні, а вже у травні компанія з азербайджанської групи Socar стала експортним оператором російських нафтопродуктів в Україні і підписала відповідний контракт.

На початку червня з’явилась інформація, що компанія Socar і власник мережі АЗС Glusco Нісан Моісеєв перебувають на завершальній стадії перемовин про продаж цього активу.

Також у червні суд наклав арешт на корпоративні права 28 компаній, пов'язаних із мережею Glusco, які завозили в Україну нафтопродукти з РФ.

2017 року журналісти програми «Схеми» помітили Моісеєва з українським олігархом і проросійським політиком Віктором Медведчуком в аеропорту «Київ» (Жуляни). Медійникам вдалося зафіксувати їхній спільний приліт до Києва на чартері Медведчука.

Раніше видання Liga.net у своїх розслідуваннях пов’язувало фірми Proton Energy Group та Glusco Energy із Віктором Медведчуком. Втім і Нісан Моісеєв, і Віктор Медведчук це заперечили. Зокрема, Моісеєв стверджував, що із Медведчуком у них лише «дружні відносини, а не ділові».