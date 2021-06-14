Суд арештував корпоративні права компаній, які ухилялися від сплати податків

Суд наклав арешт на корпоративні права 28 компаній, у власності яких, зокрема, перебуває мережа автозаправних станцій Glusco, на суму понад 700 млн грн. Компанії ухилялися від податків і хотіли передати права інших особам для уникнення відповідальності, повідомляє Державна фіскальна служба.

Так, під час обшуків на АЗС у березні, фіскали зі Службою безпеки України викрили масштабну схему реалізації неякісних нафтопродуктів через мережу пов’язаних з Віктором Медведчуком АЗС Glusco.

Службові особи кількох компаній ввозили на митну територію України, зокрема з території РФ, нафтопродукти морськими суднами та приховували реальні обсяги імпорту. Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн грн.

«В ході досудового розслідування встановлено, що під час оформлення імпортованого палива, у митних деклараціях відображалися занижені вагові та якісні показники палива (Євро 4). У подальшому паливо на підконтрольних нафтобазах змішувалося з паливом для реактивних двигунів з метою досягнення показника палива (Евро 5) та подальшої безперешкодної реалізації», – заявили у ДФС.

«Під час досудового розслідування встановлено взаємозв'язок 28 СГД в частині спільних засновників (бенефіціарних) власників, що вказує на підконтрольність одним і тим же особам», – додали у службі.

Згодом з'ясувалося, що бенефіціарні власники та службові особи цих 28 підприємств хотіли передати корпоративні права іншим особам, аби уникнути відповідальності та унеможливити стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження.

Відтак, на підставі ухвали суду накладено арешт на корпоративні права 28 компаній, у власності яких перебувають також і вищезгадані АЗС на загальну суму понад 700 млн гривень.

Слідчі дії в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного ввезення та транспортування нафтопродуктів з метою збуту, легалізації незаконно отриманих коштів від їх реалізації, зловживання службовим становищем та умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах тривають.