Великі мережі АЗС упродовж 2−5 квітня знизили ціни на бензини, які зростали від початку року. А-95 в середньому подешевшав до 26,68 грн/л. Про це повідомив профільний сайт Enkorr з посиланням на дані оперативного моніторингу «Консалтингової групи А-95».

Зокрема, на станціях ОККО і WOG ціна бензину марки А-92 знизилася на 1 грн/л, до 29,49 грн/л, а А-95 подешевшав на 1,5 грн/л — до 29,99 грн/л.

У мережі KLO бензин А-92 подешевшав на 10 коп./л — до 29,19 грн/л, бензин А-95 — до 29,49 грн/л (на 70 коп./л).

На UPG бензини подешевшали на 40 коп./л. Такі мережі як AMIC, «БРСМ-Нафта», «Автотранс» і Motto знизили ціни на бензини в межах 0,2−1 грн/л.

Також повідомляється, що коригування цін «проведено у рамках підготовки до меморандуму між учасниками ринку і Кабміном».

Кабінет міністрів і «Нафтогазова асоціація України» (об’єднання компаній, що контролює 50% роздрібної торгівлі і близько 80% ринку імпорту нафтопродуктів) 5 квітня підписали меморандум про наміри щодо створення сприятливого середовища та розвитку добросовісної конкуренції на ринку нафтопродуктів, задоволення потреб споживачів на період карантину та обмежень.

«Підписання меморандуму є свідченням того, що взаєморозуміння між державою і бізнесом є: компромісні рішення знайдені. Спільними зусиллями ми повинні забезпечити цінову стабільність на ринку нафтопродуктів», — заявив міністр розвитку економіки Ігор Петрашко.

Нагадаємо, ціни на бензин і дизпаливо в Україні зростали від початку року, що викликало занепокоєння влади.

Наприкінці березня Антимонопольний комітет рекомендував найбільшим мережам АЗС знизити ціни на бензин. Рекомендації було надано мережам, що працюють під брендами WOG, OKKO, Ukrnafta, AMIK, Shell, Socar, UPG, БРСМ, Avantage-7 і Glusco. Комітет повідомляв, що на АЗС протягом січня-березня середні роздрібні ціни на бензини марки А-95 зросли на 12,5%, на дизельне паливо – 12,93%.

На думку державної уповноваженої АМКУ (2015-2019 рр.) Агії Загребельської, на українському ринку палива існує класична картельна змова. Власники АЗС збільшують ціни, коли вартість пального зростає на світових ринках, проте коли вона зменшується, в Україні ціни опускаються плавно або ж залишаються на підвищеному рівні. «АМКУ вже не вперше видає подібні рекомендації. Точно так само відбувається раз на рік протягом вже багатьох років», – повідомила вона в коментарі сайту ДС.

Раніше Антимонопольний комітет неодноразово штрафував операторів АЗС за узгоджені дії, але відчутного результату для споживачів це не мало, оскільки така ситуація повторюється щороку.