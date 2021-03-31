Антимонопольний комітет України (АМКУ) визнав дії компаній групи «Приват» олігарха Ігоря Коломойського на ринку бензину і дизпалива антиконкурентними і узгодженими та оштрафував їх на 4,7 млрд грн.

Йдеться про ТОВ ВТФ «Авіас», ТОВ «Торговий Дім «Авіас», ТОВ «Пром Гарант Плюс», ТОВ «Альянс Еволюшн», ПАТ «Укртатнафта» та 169 операторів АЗС (у тому числі ПАТ «Укрнафта»), вказано в рішенні АМКУ від 30 березня.

Справа стосується цін на світлі нафтопродукти – бензин і дизпаливо. Встановлено, що у сфері роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами в Україні діє система безготівкових розрахунків скретч-картками та паливними картками «Авіас». У цьому проекті беруть участь близько 1625 АЗС. Вони працюють під різними брендами у всіх регіонах, а їхня кількість становить майже 25% заправних станцій країни.

Комітет визначив, що проект «Авіас» є організованим, координованим та функціонує для погодження цінової і торговельної поведінки учасників. Вона порушує конкуренцію між операторами АЗС на ринку, а ціни на світлі нафтопродукти в мережі «Авіас» встановлювалися в антиконкурентних умовах.

На це вказують такі обставини:

у всій мережі реалізувалися бензин та дизельне пальне марки Keropur ENERGY (ексклюзивна марка ПАТ «Укртатнафта»);

у мережі одномоментно встановлювалися однакові ціни, незалежно від бренду АЗС та регіону;

існував «центр», до якого входили кілька суб’єктів господарювання, розташованих за однією адресою у Дніпрі. У ньому здійснювали детальне планування та координацію дій мережі;

виявлено значну кількість здебільшого однакових договорів купівлі-продажу нафтопродуктів та майна, оренди АЗС, матеріальної допомоги тощо;

встановлено, що люди, які були директорами, засновниками, підписантами, бухгалтерами, менеджерами тощо часто змінювали одна одну і працювали одночасно у кількох товариствах-учасниках проекту;

постійно змінювався склад юридичних осіб – учасників проекту (без змін персонального складу). Це відбувалося через одних і тих самих ліквідаторів та за схожих адрес останньої реєстрації (у Харкові).

Оператори АЗС, у тому числі й «Укрнафта», якою структури Коломойського володіють спільно з державним «Нафтогазом», закуповували в «Укртатнафти» світлі нафтопродукти за цінами вищими, ніж аналогічне імпортне пальне.

Справу щодо можливої змови на ринку палива АМКУ відкрив у 2016 році.