«Роснєфть» продала свої заправки в Україні

Російська нафтовидобувна компанія «Роснєфть» завершила продаж роздрібних збутових активів в Україні, свідчать дані звітності компанії.

Зокрема, з числа афілійованих осіб були виключені ряд підприємств, зареєстрованих в Україні. Зокрема, це «РН-КАРТ Україна», «ТНК-Індастріз Україна», «Авіаційна паливна заправна компанія», «Глуско Рітейл» та «АвтоНафта».

Раніше в число активів «Роснєфті» в Україні входила мережа зі 141 заправної станції, оператор оптових поставок нафтопродуктів компанія «ТНК-Індастріз Україна» і нафтопереробний завод ЛІНІК у Луганській області.

Директор ЛІНІК Іван Бойко також був виключений з числа афілійованих осіб, повідомило російське агентство РБК.

Як повідомив російський «Интерфакс» з посиланням на представника «Роснєфті», ці активи компанії були продані 20 грудня минулого року.

До слова, у грудні 2016 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) дав дозвіл швейцарській компанії Glusco Energy S.A. на покупку мережі автозаправних станцій «Роснєфті» в Україні. Glusco дозволили придбати акції компанії Rosneft Management Company Limited (Нікосія, Кіпр). Аналогічний дозвіл було надано Glusco Energy щодо компанії Fargrade Limited, також зареєстрованій на Кіпрі. Обидві кіпрські компанії володіли мережею заправок «Роснєфті».