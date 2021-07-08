Яхта Медведчука тепер належить компанії, якої немає у його декларації

У розкішної 5-палубної яхти Royal Romance, якою володіла родина народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука, змінився власник. Це сталося саме в період накладення санкцій на майно і активи політика і його сім'ї. Однак, схоже, що сім'я Медведчука і далі продовжує користуватися яхтою, йдеться в журналістському розслідуванні агенції «Слідство.Інфо».

Журналісти з'ясували, що яхта Royal Romance, яка до недавнього часу була власністю компанії Fregata Marine Ltd (кінцевий бенефіціар – дружина Медведчука Оксана Марченко), зареєстрованої на Маршаллових островах, в березні змінила власника.

За даними ресурсу equasis.org, 31 березня Royal Romance стала власністю фірми Lanelia Holdings Ltd теж із Маршаллових островів. Цієї фірми, на відміну від Fregata Marine Ltd, у декларації Віктора Медведчука немає.

Переоформлення яхти сталося у період між накладенням санкцій на майно Віктора Медведчука через підозру у фінансуванні тероризму та арештом його майна.

19 лютого РНБО наклала санкції на бізнес та майно Медведчука, зокрема, на літаки, які бували у Росії. У квітні Офіс генпрокурора та Служба безпеки повідомили, що на іншу яхту Віктора Медведчука «Романс-1» накладено арешт, бо вона заходила до портів тимчасово окупованого Росією Криму. Саме між цими двома подіями супер-яхта Royal Romance була переоформлена і зараз формально не має зв’язку з родиною Медведчука.

Водночас, за допомогою ресурсу Marine Traffic журналісти з’ясували, що вже після переоформлення яхти вона подорожувала узбережжям Хорватії, де пришвартувалася 10 квітня. Наступного дня, 11 квітня, дружина Медведчука Оксана Марченко опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото з геолокацією «Хорватія». Це може свідчити, що родина Медведчука і далі користується яхтою, яка формально їй більше не належить.

Про яхту Віктора Медведчука Royal Romance вперше написав тодішній народний депутат Сергій Лещенко у 2015 році. Він зазначав, що кум президента Росії Володимира Путіна заплатив за неї 200 млн доларів. За його інформацією, яхта має великий басейн, ліфт та номери на 14 гостей і 22 членів екіпажу.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО наклала санкції на майно Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через розслідування СБУ щодо можливого фінансування тероризму з боку політика. Тоді секретар РНБО зауважив, що санкції застосовуються до всього майна, яким володіє Медведчук. 11 травня Віктору Медведчуку оголосили про підозру у державній зраді. Відтоді політик перебуває під домашнім арештом.