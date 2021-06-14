Журналісти Bihus.Info оприлюднили всі 35 годин «плівок Медведчука»
Розслідувачі прокоментували ситуацію довкола матеріалів «прослуховування» Віктора Медведчука
Журналісти Bihus.Info опублікували всі матеріали «прослуховування» голови політради «Опозиційної платформи - За життя» Віктора Медведчука. Про це йдеться на YouTube-каналі журналістів.
Загальна тривалість записів становить понад 35 годин. Крім того, вони оприлюднили окреме відео, у якому Денис Бігус додатково прокоментував ситуацію довкола «плівок Медведчука». Зокрема, журналіст розкритикував реакцію п'ятого президента України та народного депутата від «Європейської Солідарності», який раніше присвятив цій темі більшість свого інтерв'ю телеканалу «Прямий».
«Єдине, чого ми досі не почули – це якоїсь реакції Медведчука і якихось відповідей Порошенка. Вибачайте, мені складно назвати відповідями його інтерв'ю на його телеканалі. Це радше демонстрація того, як годину говорити, і нічого при цьому по суті не сказати», – вважає Бігус.
За словами журналіста, ці записи робили українські спецслужби: «Доводити це вже немає особливого сенсу, бо СБУ, Офіс генерального прокурора і НАБУ це вже сказали». А робили вони це, запевняє Бігус, у межах масштабної спецоперації ще з 2014 року.
Бігус повідомив, що весь масив записів є доволі хаотичним, зокрема там є багато розмов, які не мають жодного стосунку до самого Медведчука: «Почуєте, наприклад, як ватажки терористів у Кремль дзвонять».
А ще журналіст розповів, чому велика кількість розмов Медведчука не потрапила до цих записів. Причина в тому, що політик користувався також захищеною лінією зв'язку. Бігус припустив, що у записах немає розмов з Порошенком, тому що у президентській службі безпеки записувати розмови президента просто не ризикнули.
В чому суть справи Медведчука і до чого тут Порошенко
Нагадаємо, що 2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо телеканалів з орбіти кума президента Росії Володимира Путіна, народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Однак фактично ці телеканали належать соратнику Медведчука, львів’янину Тарасові Козаку, який також є нардепом від ОПЗЖ.
В Офісі президента України пояснили, що санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, підконтрольних Віктору Медведчуку, не є посяганням на свободу слова, а виключно боротьбою з чужорідною пропагандою.
Медведчук перебуває під домашнім арештом з 13 травня. 11 травня йому склали повідомлення про підозру в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів Криму. Медведчук стверджує, що не є підозрюваним, бо йому не вручили підозру належним чином.
Слідство встановило, що Віктор Медведчук та Тарас Козак передали російській стороні морське газове родовище «Глибока» у Чорному морі за 75 км від Феодосії, вартість запасів у якому оцінюється у 38 млрд грн.
Також голова СБУ Іван Баканов повідомив, що у 2020 році Віктор Медведчук через Тараса Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу Збройних Сил України.
Варто зауважити, що частина записів, які оприлюднили журналісти проекту Bihus.Info, вказують на зв'язки Медведчука з Петром Порошенком, бойовиками та російськими чиновниками.
Зазначається, що Медведчук співпрацював з Порошенком від початку президентства. У розмовах він запевняв, що здатен впливати на президента України.
Зокрема, він заявляв, що передасть погрози бойовиків Порошенку щодо імовірного знищення колони української бронетехніки, якщо її просування не зупинять.