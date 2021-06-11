Петро Порошенко назвав «скотством» використовувати питання полонених в політичній боротьбі

Лідер партії «Європейська Солідарність», нардеп та колишній президент України Петро Порошенко заявив, що залучав кума російського президента та лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука до переговорів з бойовиками лише заради того, щоб повернути українських полонених. У інтерв'ю телеканалу «Прямий» Порошенко також заперечив інформацію про імовірний обмін свого заводу у Севастополі на нафтопродуктопровід «Самара – Західний напрямок» та назвав розслідування журналістів Bihus.Info щодо так званих «плівок Медведчука» прикладом «зомбування».

Зокрема Порошенко заявив, що вважає розслідування журналістів Bihus.Info класичним зразком не журналістики, а «нейролінгвістичного програмування, яке не має нічого спільного із журналістикою».

За словами колишнього президента України, фірма-прокладка, через яку начебто імпортували електроенергію з Росії до України у 2014 році та яку пов’язували з ним не існувала. Водночас така фірма, за його словами, існує з 2019 року, а її залучення ініціював голова енергетичного комітету Андрій Герус. За словами нардепа, фірма-прокладка належить олігарху Ігорю Коломойському.

Петро Порошенко заперечив інформацію журналістів про імовірний обмін заводу у Севастополі на нафтопродуктопровід «Самара-Західний напрямок». Порошенко стверджує, що тоді менеджмент заводу відмовився перереєстровувати завод у Криму, оскільки це б означало визнання окупації півострова.

П’ятий президент вкотре наголосив, що був готовий вести перемовини «хоч з чортом лисим» для звільнення українських заручників з полону бойовиків. Саме тому про повернення наших громадян домовлявся кум Путіна Віктор Медведчука. Хоча, каже він, можна було обійтись і без участі Медведчука. Проте це була пропозиція, зокрема, і від Путіна – участь його кума у перемовинах.

П'ятий президент України також заявив, що розцінює використання теми заручників і полонених для політичних атак проти опонентів як перетин «червоних ліній».

«Абсолютне скотство – використовувати питання заручників, полонених у політичній боротьбі. Але я готовий і до цього. Мене вже нічим не здивуєш», – сказав Порошенко.

Він також обурився «маніпуляціями» журналістів щодо про звільнення з полону майора Гречанова (позивний «Рахман»), якого нібито спеціально утримували до того моменту поки на процесі обміну полоненими не пропіарився сам п'ятий президент України.

Порошенко звинуватив журналістів в тому, що вони не брали коментарів з приводу матеріалу, що планували опублікувати. За його словами, до адвокатів запити на коментар надійшли за кілька дні до випуску, проте у окремих серіях розслідування є безпосередні коментарі Порошенка, які він давав у Верховній Раді.

Він також каже, що може коментувати свої розмови, а не інших осіб. Водночас, нардеп натякає, що таких аудіозаписів немає, бо якби були, то їх би давно опублікували.

Як інформував ZAXID.NET, раніше журналісти проекту Bihus.info оприлюдниличастину телефонних розмов ймовірно голови політради «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука, у яких обговорюються його кум Володимир Путін, п’ятий президент Петро Порошенко, олігарх Рінат Ахметов та бойовики ОРДЛО.

Також журналісти опублікували записи, які розкривають історію отримання Медведчуком української частини нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок» («труби»), причетність до якої Медведчук не раз заперечував.

У третій частині розслідування журналістів йдеться про те, що попри заяви п’ятого президента про те, що Медведчук офіційно займався лише звільненням заручників і полонених, насправді він брав безпосередню участь у численних бізнесових переговорах та заважав у питанні обміну полоненими.

Також опубліковано «плівки», на яких обговорюється обмін полонених, електроенергія та Крим, який Росія окупувала у 2014 році.

Після цього «Європейська Солідарність» дала рекомендації своїм депутатам, як коментувати розслідування Bihus.Info. Аналітики партії порадили депутатам політсили називати «брехливою» будь-яку інформацію про можливу причетність Петра Порошенка до незаконної діяльності Віктора Медведчука.