Медведчук не лише фактично не допомагав Україні звільняти полонених, але й інколи навіть заважав.

Віктор Медведчук перешкоджав процесу обміну полоненими з проросійськими бойовиками на Донбасі. Про це свідчить остання частина так званих «плівок Медведчука», які опублікували журналісти Bihus.Info.

Медведчук почав офіційно брати участь у перемовинах щодо обмінів полоненими лише наприкінці 2014 року. Але як свідчать записи Bihus.Info, він проводив їх не з Росією, а представниками бойовиків, яким по суті лише передавав позицію української сторони, а ті своєю чергою, передавали цю інформацію Москві. Більш того, записи журналістів свідчать, що інколи Медведчук відверто заважав процесу обміну полонених.

«На тих плівках, які у нас є, він не звільняє нікого, кого не могла б штатно звільнити Служба безпеки України», – резюмували у Bihus.Info.

Найважливіший епізод стосується звільнення «кіборга» Андрія Гречанова з позивним «Рахман». Ще з перших днів полону у серпні 2015-го його звільненням займався автогонщик Олексій Мочанов, зокрема їздив заради цього до бойовиків. Сам «Рахман» в коментарі Bihus.Info підтвердив, що Мочанов неодноразово приїздив і хотів його звільнити.

У Bihus.Info стверджують, що Медведчук намагався не дати Мочанову звільнити «Рахмана», щоб це згодом зробили на президентському рівні, оскільки полонений був дуже відомою людиною.

Записи свідчать, що 28 листопада «Рахмана» вже мали обміняти на російського військового, однак Медведчук знову все скасував. Чоловіка звільнили лише 30 листопада.

«Обміняють його по обіді в режимі суворої секретності, жодних камер, у секретності навіть від його родини. Його опівночі привезуть в аеропорт "Бориспіль", куди з Парижа повернеться Порошенко. І ось тоді камери з'являться», – розповідають Bihus.Info.

Паралельно Медведчук вів перемовини щодо газу. Осінню 2014 року Україна переживала період дефіциту газу, тому Київ офіційно намагався домовитися про його купівлю в Росії. І хоч офіційно Медведчук тоді ще не вів перемовини від імені України, у Bihus.Info стверджують, що неофіційно участь у цьому процесі він таки брав.

Медведчук паралельно з офіційними переговорами проводив неофіційні – з очільником «Газпрому» Олексієм Міллером та міністром енергетики РФ Олександром Новаком. Записи журналістів свідчать, що російські посадовці попросили Медведчука вплинути на офіційну українську делегацію, щоб змінити умови газових угод на більш вигідні для Москви.

Медведчук своєю чергою запевнив, що переговорив про це з тодішнім президентом України Петром Порошенком і «українська делегація в Брюсселі проявляти активність не буде».

Також у Bihus.Info розповідають, що Медведчук намагався домовитися, щоб українська сторона знижку на газ погодила з Росією не безпосередньо в контракті, а на рівні політичної угоди.

«Судячи з телефонних розмов наступного дня, українська делегація своєю радикальною позицією все ж поступилася. Медведчук із Новаком регочуть щодо того, що Україна погодилася навіть не на помірний варіант, який пропонував "наш головний", а на гарантії, які нам по суті нічого не гарантують», – розповідають в Bihus.Info.

Також журналісти розповідають про угоду щодо продажу електроенергії в Крим, а також її купівлі в Росії. Записи свідчать, що Медведчук намагався домовитися, щоб в угоді взяла участь «компанія-прокладка» бізнес-партнера Порошенка Костянтина Григоришина. Однак зрештою електрику домовилися купувати без посередників. Причиною цього, зазначають у Bihus.Info, став публічний розголос цієї історії ще у 2014 році.

Нагадаємо, 11 травня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозри Медведчуку та його соратнику, народному депутату від ОПЗЖ Тарасові Козаку. Медведчука підозрюють у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни. 13 травня суд обрав Медведчуку запобіжний захід у формі цілодобового домашнього арешту. Апеляція його не змінила.