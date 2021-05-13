Електронний браслет на Віктора Медведчука не вдягали

Печерський райсуд Києва у четвер, 13 травня, обрав запобіжний захід підозрюваному в державній зраді, порушенні звичаїв війни і замаху на розграбування національних цінностей Криму народному депутатові, голові політради партії «Опозиційна платформа – За життя», кумові президента Росії Володимира Путіна Вікторові Медведчуку. Суд відправив політика під цілодобовий домашній арешт на два місяці. Обвинувачення ж просило його взяти під варту з альтернативою застави у 300 млн грн.

Медведчук має здати паспорти і прибувати на вимогу правоохоронців. У разі невиконання вимог захід можуть зробити більш жорстким. Електронний браслет на політика не вдягали.

Слухання тривало понад сім годин. У нарадчій кімнаті суддя пробув майже годину.

Прокурори наполягали на арешті Медведчука до 10 липня, оскільки, у разі обрання йому м’якішого запобіжного заходу, він може чинити тиск на судову та правоохоронну систему, використовуючи своє фінансове становище або політичний вплив, а також може тиснути на свідків чи сприяти у переховуванні інших осіб, яких досудове розслідування ще не встановило, або знищити чи приховати інші докази в цій справі.

Також прокурори наполягали на тому, що у разі виходу Медведчука під заставу в 300 млн 930 грн він повинен не виїздити за межі Києва та Київської області, з’являтися на першу вимогу до суду чи органу досудового розслідування, повідомляти слідчих про зміну місця свого проживання, а також здати правоохоронцям закордонний паспорт чи інші документи, які дають право виїзду з України чи в’їзду в Україну.

Прокурори заявили, що у Медведчука є достатньо грошей, аби сплатити заставу. Вони посилалися на офіційні доходи Медведчука, вказані в його декларації за 2020 рік.

Адвокат Медведчука на засіданні суду заявив, що не підтримує обрання будь-якого запобіжного заходу Медведчуку, оскільки той, на його думку, не є підозрюваним. Адвокат стверджує, що, згідно з законодавством, повідомлення про підозру має бути вручене в день його складання. Натомість Медведчук ознайомився з підозрою 12 травня, тоді як підозру склали 11 травня.

Адвокат також стверджує, що повідомлення про підозру, яке правоохоронці відправили на його домашню адресу та до Секретаріату Верховної Ради, досі не надійшло. Разом з тим адвокат заявив, що надсилання підозри поштою не є її належним врученням, оскільки вона має бути передана особисто, що має бути засвідчено розпискою підозрюваного.

На думку адвоката, обрання будь-якого запобіжного заходу Медведчуку, враховуючи ці обставини, буде грубим порушенням законодавства. Адвокат також заявив, що під час обшуків у Медведчука не вилучили жодного документа, мобільного телефона чи електронного носія.

Група народних депутатів від «Опозиційної платформи – За життя» висловила бажання взяти Медведчука на поруки під особисте зобов’язання, але суд це клопотання не задовольнив.

Під час судового засідання Медведчук заявив, що підозру йому не оголосили, як того вимагає КПК. При цьому він підтвердив, що ознайомився з текстом підозри в Офісі генпрокурора. Також він назвав висунуті йому звинувачення політично мотивованими.

Під час засідання під судом, за даними журналістів, зібралися до сотні прихильників Медведчука, в тому числі й молодики з організації «Патріоти – За життя». Також там присутні активісти «Національного корпусу». Аби уникнути сутичок, прихильників Медведчука і націоналістів розділяв кордон поліції.

Перед засіданням суду Медведчук заявив, що у разі, якщо йому оберуть заставу, він не буде мати змоги її сплатити, оскільки його рахунки заблоковані.

«Прокуратура просить арешт, чи заставу 300 мільйонів гривень. До цього органи влади зробили все можливе, щоби я не зміг заплатити ці гроші, тому що ви знаєте, що щодо мене та моєї дружини застосовані незаконно санкції РНБО і заблоковані всі рахунки, з яких можна перераховувати, а також рахунки, з яких могли б надійти кошти, щоб забезпечити заставу. Є такі гроші, вони задекларовані, але, на жаль, скористатися ними я не зможу», – заявляв політик журналістам перед засіданням суду, пише «Українська правда». Те саме він повторив безпосередньо на засіданні суду.

Водночас, перед судом народний депутат заявив, що у нього достатньо багато друзів, які можуть внести за нього заставу. Зокрема, однопартієць Медведчука Вадим Рабінович заявив, що гроші на заставу «зберуть».

За словами Медведчука, він готовий до СІЗО, але «все буде нормально».

Після оголошення рішення суду Медведчук заявив, що вдома буде займатись роботою та давати інтерв’ю.

Своєю чергою, як інформує «Інтерфакс-Україна», прокуратура ухвалить рішення про оскарження домашнього арешту Віктора Медведчука лише після оприлюднення повного тексту рішення суду. Проросійському політику інкримінують державну зразу.

В Офісі генерального прокурора не назвали конкретну дату, коли це станеться. Однак наголосили, що мотиви суду ретельно вивчатимуть.

«Після отримання повного тексту рішення і вивчення всіх мотивів суду буде прийнято рішення про його оскарження», – йдеться у повідомленні.

Вихід із зали суду лідера ОПЗЖ супроводжувався штовханиною. Хлопці спортивної статури блокували підступи до Медведчука та захищали його автомобіль. Втрутився також і нардеп Ілля Кива, який намагався відтіснити негативно налаштованих до Медведчука осіб.

фото Максима Требухова/LB.ua

Підозра Медведчуку: що відомо

11 травня стало відомо, що генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму голові політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктору Медведчуку та нардепу ОПЗЖ Тарасові Козаку. Також СБУ повідомила про обшуки в офісі ОПЗЖ та двох будинках Медведчука. За даними ЗМІ, правоохоронцям всіляко перешкоджала охорона Медведчука.

Правоохоронці підозрюють, що Медведчук вступив у змову з РФ для видобутку нафти і газу в Чорному морі. Також у 2020 році Медведчук через Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ.

Детально про те, у чому підозрюють Медведчука, читайте у нашому матеріалі.

Пізно ввечері 11 травня прес-служба Медведчука відреагувала на інформацію про обшуки та підозру. У політика запевнили, що він не буде ховатись від слідства та перебуває в Україні.

12 травня під час візиту до Офісу генпрокурора для ознайомлення з підозрою адвокат Віктора Медведчука повідомив, що політика підозрюють у державній зраді та порушенні звичаїв війни. Сам Медведчук назвав обвинувачення, які йому пред’явили правоохоронці, «абсурдними».