Віктор Медведчук заявив, що готовий навіть до тримання під вартою

Кум президента Росії Володимира Путіна, голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук у середу, 12 травня, прибув до Офісу генерального прокурора для вручення підозри, повідомила «Українська правда» з посиланням на відеотрансляції журналістів з-під будівлі ОГП.

Медведчук пояснив журналістам, що прийшов до прокуратури лише зараз, оскільки у день оголошення йому підозри відпочивав з дружиною в сусідній області. Політик також стверджує, що про оголошення йому підозри дізнався зі ЗМІ.

По суті підозри політик говорити відмовився, оскільки, мовляв, йому її не вручено. Про родовище «Глибока» в окупованому Криму, на якому він, за даними слідства, за сприяння росіян, незаконно видобував нафту і газ, Медведчук, за його словами, не чув.

Щодо аудіозаписів, які опублікували правоохоронці, політик сказав, що їх не слухав, але підтвердив, що з заступником керівника Адміністрації президента Росії Дмитром Козаком говорив неодноразово.

Також Медведчук назвав «абсурдом» інформацію правоохоронців про те, що він передав Росії дані про секретний підрозділ ЗСУ, пише «Бабель».

Голова політради ОПЗЖ також запевнив, що втікати з України не буде і готовий навіть до тримання під вартою. При цьому він назвав дії правоохоронців «репресіями» і «незаконним переслідуванням».

Медведчук сказав, що прибув в ОГП зі своїми адвокатами та готовий захищатися. На ганку Офісу генпрокурора його також зустрічали однопартійці, зокрема Ілля Кива та Вадим Рабінович.

Пізніше Медведчук вийшов з Офісу генпрокурора і повідомив журналістам, що ознайомився з висунутою йому підозрою та взяв її копію.

«Я ознайомився і взяв копію… Підозру надіслано поштою до секретаріату Верховної Ради і на домашню адресу. Ні в одному, ні в іншому місці цієї підозри не було», – сказав Медведчук, якого процитувала агенція «Інтерфакс-Україна».

Адвокат Медведчука Богдан Коваль уточнив, що підозру пред’явлено за ст.111 і ст. 438 ККУ (державна зрада і порушення звичаїв війни).

За його словами, судове засідання щодо обрання Медведчуку запобіжного заходу, скоріш за все, буде вже в четвер, 13 травня.

Підозра Медведчуку: що відомо

11 травня стало відомо, що генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму голові політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктору Медведчуку та нардепу ОПЗЖ Тарасові Козаку. Також СБУ повідомила про обшуки в офісі ОПЗЖ та двох будинках Медведчука. За даними ЗМІ, правоохоронцям всіляко перешкоджала охорона Медведчука.

Правоохоронці підозрюють, що Медведчук вступив у змову з РФ для видобутку нафти і газу в Чорному морі. Також у 2020 році Медведчук через Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ.

Пізно ввечері 11 травня прес-служба Медведчука відреагувала на інформацію про обшуки та підозру. У політика запевнили, що він не буде ховатись від слідства та перебуває в Україні.

За інформацією СБУ, Тарас Козак перебуває в Росії.