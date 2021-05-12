Віктор Медведчук назвав звинувачення правоохоронців «абсурдними»

Офіс генерального прокурора (ОГП) клопотатиме в суді про взяття під варту народного депутата України, голови політичної ради партії «Опозиційна платформа – За життя» і кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука.

«Підозрюваному вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою», – повідомив ОГП після того, як Медведчук з адвокатами отримав примірник повідомлення про підозру.

Нагадаємо, Віктор Медведчук прибув до Офісу генпрокурора 12 травня, а напередодні йому оголосили про підозру в державній зраді. Правоохоронці повідомили, що надіслали повідомлення про підозру до Секретаріату Верховної Ради і на домашню адресу політика, але він заявив, що повідомлень не отримував.

Медведчук отримав копію підозри, а його адвокат заявив, що політика підозрюють у державній зраді та порушенні звичаїв війни.

Медведчук назвав усі звинувачення «абсурдними» і повідомив, що готовий до тримання під вартою і не переховуватиметься від слідства.

Також адвокат Медведчука заявив, що суд з обрання йому запобіжного заходу відбудеться, найімовірніше, в четвер, 13 травня.

Детальніше про те, у чому підозрюють Віктора Медведчука, читайте у нашому матеріалі.